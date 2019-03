Photos : "Impoli", un taureau né dans le Berry, star du Salon de l’agriculture à Paris

Paris, France

"Impoli" est né dans l’élevage de Jean-Luc Huguet à Bouesse, le propriétaire d’Historia. L'animal vit aujourd’hui en Saône-et-Loire. Dans les allées du salon, on ne peut pas manquer ce taureau et la vache.

"Impoli", un taureau né dans le Berry, star du Salon de l’agriculture à Paris © Radio France - Victor Vasseur

C’est un mastodonte au pelage beige et frisé, habillé d’un ruban bleu blanc rouge, la marque des grands champions. Gaëtan, originaire de Normandie, est abasourdi devant cette charolaise : "Elle est tellement énorme, tellement majestueuse, c'est juste beau. En même temps, elle a l'air tellement sereine cette bête. C'est magnifique. On a juste envie de voir ce taureau dans un pré. Ce serait tellement plus beau dans un pré."

"Impoli", un taureau né dans le Berry, star du Salon de l’agriculture à Paris © Radio France - Victor Vasseur

"Impoli" attire comme un aimant, les visiteurs s’approchent, caressent la tête et prennent des photos devant cette charolaise de 1,6 tonnes. "On a du mal croire que c'est si énorme. On revient en enfance. On découvre des choses" s’exclame Laurence.

"Impoli", un taureau né dans le Berry, star du Salon de l’agriculture à Paris © Radio France - Victor Vasseur

Le taureau est né à Bouesse, près d'Argenton

A côté de ce taureau, les enfants semblent tout petits. Nolan à 5 ans : "Non j'ai pas peur. Je l'a trouve bien forte. Elle a des grosses cornes et elle est plus grande que moi."

Ce taureau est né à Bouesse dans l'exploitation de Jean-Luc Huguet. Benoit l’a vu grandir : "Forcément c'est une fierté. On a fait naître un champion de Paris. Déjà faut faire naître la bête, et après il faut la vendre dans un bon élevage."

"Impoli", un taureau né dans le Berry, star du Salon de l’agriculture à Paris © Radio France - Victor Vasseur

"Impoli" qui rentrera dans ses prairies en Saône-et-Loire à la fin du salon dimanche, avec son sacre de championne des Charolaises.