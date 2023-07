PHOTOS - "Je n'avais jamais vu ça" : ce vigneron béarnais va perdre la moitié de sa récolte à cause du mildiou

Philippe Mur va perdre, au moins, la moitié de sa récolte à cause du mildiou.

Le mildiou met le monde du bio à genou, notamment les vignerons béarnais. Ce champignon prolifère grâce à la chaleur et à l'humidité des dernières semaines dans la région. Un climat presque tropical de ces dernières semaines a accéléré sa propagation notamment à cause de ces pluies répétées et orages sur plusieurs week-ends dans le Béarn. Plusieurs appellations sont touchées comme le Jurançon ou le Madiran, principalement ceux convertis en agriculture biologique.

"C'est un peu la loterie sur les grappes touchées ou non", avoue Philippe Mur. © Radio France - Yvan Plantey

Au Clos Basté à Moncaup, le propriétaire, Philippe Mur, estime qu'il a perdu au moins la moitié de ses parcelles. "Sur certaines où l'on a du Merlot, on a jusqu'à 80% de dégâts. Sur d'autres, on a 20%. On a connu des années difficiles mais une succession d'orages, je n'avais jamais vu ça." Dans le Jurançon, Sébastien Bordenave Montesquieu assure qu'il va perdre, lui, 60 à 70% sur la totalité de ses parcelles. Les fortes pluies de ces dernières semaines ont littéralement lessivé ses pieds de vigne, découvrant la vigne de son traitement, la bouille bordelaise en l'occurrence. "Une fois le produit disparu, la place est libre pour le mildiou", constate-t-il.

Encore un mois à tenir

L'autre phénomène provoqué par ces abats d'eau est le splashing ("éclaboussures", en Français). C'est quand les œufs du mildiou sont propulsés sur la vigne, car ce champignon se conserve généralement sous forme d'oospores (œufs d'hiver) dans les feuilles qui sont au sol. "Quand vous avez ces gros coups d'eau, ça renvoie ces œufs sur le feuillage et les grappes. Cela fait aussi que l'on a ces contaminations importantes", explique Philippe Mur.

"Des sortes de tâches d'huile" provoquées par le mildiou sur le feuillage. © Radio France - Yvan Plantey

Les viticulteurs restent vigilants jusqu'à la véraison, quand le raisin change de couleur et donc qu'il devient plus résistant. "Pour cela, il faut attendre encore plusieurs semaines. Normalement c'est à la mi-août mais là avec les vendanges qui s'annoncent précoces, on fait attention pendant la première quinzaine", indique Philippe Mur.