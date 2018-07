Promouvoir une agriculture paysanne saine, de qualité, produites sur des fermes à taille humaine, tel est le but de cette deuxième fête paysanne de Saint-Germain-Lembron, organisée par la Confédération Paysanne.

L'objectif de ce dimanche est de passer "une journée de bonne humeur, passer d'un temps d'amusement à un temps de réflexion" explique Ludovic Landais, porte-parole de la Conférence Paysanne 63. "Cette notion de paysan a son sens. Il travaille la terre, fait un bon produit, est content de le vendre et peut en vivre." Cette notion, loin d'être archaïque, mérite donc selon lui d'être célébrée aujourd'hui, de manière ludique et festive. "Les gens veulent consommer autrement, et veulent des paysans debout" assure Ludovic Landais.

C'est ce que fait Pauline, qui avec Mélissa a fondé le Fournil Au Poing levé. Ces deux femmes veulent devenir boulangères, posséder leurs propres terres de culture afin de semer du blé. Elles peuvent produire leur pain grâce à un agriculteur de Brioude, mais cherchent des terres cultivables. Cette fête paysanne est très importante pour elles car elle permettent de montrer leur pain au levain naturel, d'expliquer leur démarche et, qui sait, de trouver ce qu'elles cherchent : des terres.

Le Fournil "Au poing levé" est venu de Brioude © Radio France - Mickaël Chailloux

Des caricatures sont installées devant le kiosque © Radio France - Mickaël Chailloux

Des activités ludiques pour les enfants

Pour faire passer les idées dans la bonne humeur, on trouve également des objets curieux, comme ce manège installé au milieu de la place. Imposant, fait de matériel de récupération, il est l'oeuvre de Nicolas. "Le Tourne-Chatouille à énergie potentielle de pesanteur", c'est son nom. Un enfant (ou adulte qui pèse moins de 75kg) s'installe sur un siège. Dans une autre structure, un autre enfant prend place. Il est alors entouré de bras mécaniques avec des plumes. Une fois monté tout en haut, le premier enfant descend progressivement. En descendant, il donne de la force pour activer les bras mécaniques....et les chatouilles !!

Un curieux manège a pris position sur la place du Désert à Saint-Germain-Lembron, lors de la fête paysanne : le Tourne-Chatouille. Fait uniquement en objets de récupération ! #insolitepic.twitter.com/st0zbEwJA5 — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) July 22, 2018

Le manège vu de plus loin © Radio France - Mickaël Chailloux

Des conférences gesticulées et théâtrales ont été organisées également sur le thème des abeilles ou sur l'agriculture raisonnée.