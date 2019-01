PHOTOS : La Confédération paysanne de l'Indre réclame la réouverture de l’abattoir du Boischaut

La Châtre, France

En tête du petit cortège, une vache. Une charolaise au pelage blanc. Elle pèse 850 kilos. Son prénom : Jamaïque. Les éleveurs rejoignent l’abattoir depuis une ferme. Parmi eux, Philippe, cet éleveur habite à Buxières-d'Aillac. Il venait ici faire abattre des veaux : "On n’en fait plus. On a arrêté la production de veaux. Dans la région, les abattoirs, il faut aller à Bessines-sur-Gartempe, Saint-Amand-Montrond ou Montmorillon."

La Confédération paysanne de l'Indre réclame la réouverture de l’abattoir du Boischaut © Radio France - Victor Vasseur

C'est à dire que les éleveurs doivent aller dans le Cher, dans la Vienne ou en Haute-Vienne. "C'est bien trop loin" réplique Laurent, éleveur à Fontgombault : "Les abattoirs qui veulent faire de la vente directe, c’est toujours préférable de faire abattre tous les animaux à côté de chez soi que devoir faire 100 km pour abattre un animal. On parle de bien-être animal. Le premier bien-être c’est d’avoir un abattoir à proximité."

"Continuer ou non la vente directe ?"

"Cet abattoir, il est essentiel pour les éleveurs du Boischaut" ajoute Nicolas Calame, le porte-parole de la Confédération paysanne dans l'Indre : "Cela rallonge des journées de travail déjà bien trop chargé pour les éleveurs. Certains doivent se laver à 3 ou 4 heures du matin pour aller emmener leurs animaux à l’abattoir, ils se posent des questions s’ils doivent continuer ou non la vente directe."

50 000 euros seront déboursés pour la réouverture de l’abattoir du Boischaut.

