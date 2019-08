PHOTOS - La récolte des "figues de Solliès", fruits AOP, a démarré dans le Var

Solliès-Pont, France

C'est une des stars de la fin août dans le Var ! La "figue de Solliès", classée AOC depuis 2006 et AOP depuis 2011, a commencé à être récoltée cette semaine par les producteurs installés dans le bassin de Solliès-Pont. La récolte est un peu plus tardive que les autres années : le froid du début du printemps a freiné la croissance des arbres et l'absence de pluies de ces dernières semaines a retardé la maturité des "Bourjassotes noires" (nom des figues AOP). Les figues seront d'ailleurs plus petites cette année. La centaine de producteurs réunis en coopérative (CopSolFruits) espèrent récolter 900 tonnes. La "Figue de Solliès" représente 75% de la production française des figues. Elle sera à l'honneur à partir de ce vendredi 30 août et jusqu'au dimanche 1er septembre dans les rues de Solliès-Pont lors de la 23ème édition de la Fête de la Figue.

Grégoire Jouas est arboriculteur à Solliès-Pont. Il possède 7 hectares de figuiers. © Radio France - Sophie Glotin

D'ici la fin octobre, 15 personnes seront tous les jours dans les vergers de Grégoire Jouas pour ramasser les figues à la main. © Radio France - Sophie Glotin

Grégoire Jouas espère cueillir plus de 40 tonnes de fruits cette année. © Radio France - Sophie Glotin

Une fois cueillies, les figues rejoignent la CopSolFruits, coopérative qui réunit une centaine de producteurs, et dirigée par Nicolas Chauvin. © Radio France - Sophie Glotin

En pleine saison, 25 tonnes de figues arrivent quotidiennement à la coppérative. © Radio France - Sophie Glotin

Les figues sont d'abord triées à la main avant de passer dans une calibreuse. © Radio France - Sophie Glotin