PHOTOS - La récolte des olives a démarré dans le Var

Avec 15 jours de retard, la récolte des olives a démarré dans le Var. Les professionnels sont sur le pied-de-guerre... comme les particuliers : les propriétaires d'oliviers sont de plus en plus nombreux à ramasser leurs olives pour les transformer en huile. Exemple dans un moulin de La Farlède.

La Farlède, France

Les moulins à huile du Var tournent à plein régime depuis quelques jours. Avec une quinzaine de jours de retard, la récolte des olives a en effet démarré chez les professionnels bien sûr... mais aussi chez les particuliers ! Propriétaires de 5, 10, 15 ou 30 oliviers, certains Varois ramassent leurs olives, les déposent dans un moulin où les fruits sont triturés et transformés en huile. C'est le cas notamment au moulin à huile du Partégal à La Farlède, un des derniers moulins traditionnels du Var.

21 kilos d'olives pour Stéphane...

Stéphane arrive au Moulin du Partégal avec une caisse remplie d'olives. Il les a ramassées quelques heures plus tôt, avec ses enfants, dans les oliviers qui entourent sa villa du Revest. Avant même la pesée officielle sur la balance électronique du moulin, le père de famille est confiant : _"_Je pense qu'on a ramassé une vingtaine de kilos... ce qui devrait nous faire 5-6 litres d'huile d'olive. C'est l'idéal car cela couvre notre consommation annuelle d'huile". Le verdict tombe : la caisse de Stéphane contient 21 kilos de fruits. La production de Stéphane va rejoindre la cuve commune : toutes les olives des oléiculteurs amateurs sont mélangées et triturées ensemble. Stéphane viendra chercher "son" huile dans les jours qui viennent. En fonction de la qualité des olives déposées, le litre d'huile coûte aux particuliers entre 2 euros 10 et 3 euros 80.

Des arômes d'artichauts et d'herbacés

La récolte a donc démarré avec quinze jours de retard... à cause de la météo comme l'explique le moulinier Guillaume Kaufmann : "Les autres années, le moulin tourne à plein régime dès le début du mois d'octobre. Mais cette année, à cause de la canicule et de la sécheresse, les olives ne sont pas tout à fait mures. Elles sont encore un peu vertes. En ce moment, nous collectons 2 ou 3 tonnes d'olives par jour... contre 6-7 tonnes l'an passé". En revanche, le moulinier l'assure : le crû 2019-2020 s'annonce exceptionnel en goût : "Nous avons des arômes d'artichauts, d'herbacés. Les huiles sont très végétales avec un goût ardent et légèrement pimenté. Ce devrait être un super produit !" Le Moulin du Partégal devrait rester ouvert 7j/7 jusqu'à la mi-janvier et la fin de la récolte des olives.

Stéphane et son fils déposent les olives produites par les 10 oliviers qui entourent leur villa du Revest © Radio France - Sophie Glotin

Les oléiculteurs amateurs déposent entre 10 et 50 kilos d'olives chacun © Radio France - Sophie Glotin

Toutes les olives des oléiculteurs amateurs sont mélangées pour produire une seule et même huile d'olive : "la cuvée des oléiculteurs" © Radio France - Sophie Glotin

Les olives sont triturées et transformées en huile quelques heures après avoir été déposées au Moulin du Partégal © Radio France - Sophie Glotin