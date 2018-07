La saison de la mirabelle d'Alsace est lancée. La récolte c'est en ce moment, la mirabelle en Alsace : c'est 50 hectares et 1.500 tonnes par an. C'est tout de même bien loin des 2.000 hectares en Lorraine.

La récolte va durer jusqu'au 15, voir au 25 août. Profitez-en pour en déguster. Contrairement à l'an passé où il y eu les dégâts du gel, cette année la saison est plutôt belle. Même si les fortes températures des jours derniers ralentissent le jaunissement du fruit.

Nous avons de très beaux calibres, malgré la sécheresse apparente. Nous avons aussi un très beau taux de sucre. En revanche, avec les fortes chaleurs, nous avons une maturité un peu plus étalée, le fruit a tendance à rester plus vert que jaune," Philippe Jacques, de la chambre d'agriculture du Bas-Rhin

Chez les fruits Bernhard à Sigolsheim, les saisonniers sont en pleine activité. Il y en a trente au total pour la saison de la mirabelle. Il faut faire tomber les fruits avec un vibreur automoteur, trier les mirabelles en fonction du calibre, puis les conditionner.

Elles seront commercialisées dans les grandes surfaces ou en vente directe. Cette année, l'exploitation familiale compte produire près de 300 tonnes de mirabelles d'Alsace. Le gel qui a pénalisé la production l'année dernière est derrière.

Il faut aller vite et récolter en ce moment, sinon le fruit va se dégrader avec la chaleur. Il va mûrir trop vite et ne plus être consommable," Yves Claudepierre, co-gérant des Fruits Bernhard à Sisolsheim