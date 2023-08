PHOTOS - les éleveurs en colère manifestent à Dijon pour dénoncer les ravages du loup dans les troupeaux

« Un impératif : 0 attaque de loups sur nos troupeaux ! » Le message est clair pour les éleveurs de Côte-d'Or alors que selon leurs calculs, le nombre de loups est passé de 430 à près de 1000 individus entre 2018 et 2023. Le nombre de

victimes dans les troupeaux est lui aussi resté à un niveau très élevé : 12 000 animaux tués par an avec une augmentation depuis 2022 au niveau national. Ils étaient une quarantaine à manifester ce jeudi après-midi devant les locaux de l'Office National de la Biodiversité rue de Mulhouse à Dijon. La rue a été barrée entre le 57 rue de Mulhouse et la rue de gray par les policiers.

Des peaux de moutons déversées devant l'entrée des locaux de l'OFB, rue de Mulhouse à Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

En Côte d’Or et dans l’Yonne, plus d’une trentaine d’ovins et jeunes bovins morts

Toujours selon le décompte des éleveurs, plus d'une trentaine d'ovins et de jeunes bovins auraient été tués par le prédateur depuis le début cette année 2023. Des attaques pour lesquelles la responsabilité du loup n’est en tout cas pas totalement écartée.

Les éleveurs estiment que le seuil de viabilité démographique du loup fixé par les scientifiques à 500 loups est donc largement dépassé, alors que les éleveurs qui pratiquent le pastoralisme sont menacés d’extinction, avec toutes les conséquences induites pour l’économie des territoires.

Les multiples attaques provoquent beaucoup de détresse chez les éleveurs

Outre les dommages dans les troupeaux et les cheptels, ces attaques attribuées au loup entraînent aussi chez les éleveurs, un repli sur eux-mêmes, des difficultés familiales liées à la démultiplication du temps passé à surveiller les troupeaux et à l’installation de moyens de protection, souvent inefficaces et coûteux financièrement.

En marge des annonces du Groupe National Loup le 4 septembre prochain, ils demandent aux pouvoirs publics de donner les moyens aux éleveurs de se défendre dans le nouveau plan loup 2024/2029. Ils émettent plusieurs pistes :

• Fusionner les tirs de défense (simple et renforcée) en un seul, mis en œuvre par cinq tireurs et valable pour cinq ans, dans tous les territoires de présence du loup et durant toute la campagne ; sans restriction, ni priorisation.

• Supprimer le plafond de destruction de 19%.

• Autoriser les éleveurs et les chasseurs ayant suivi une formation à utiliser des armes dotées de lunettes à visée nocturne sans obligation préalable d’éclairage du loup.

Les territoires bourguignons ne sont pas adaptés à la présence du loup selon les éleveurs, ils doivent donc être considérés dans leur ensemble comme non protégeables, avec un objectif affiché qui reste de n'avoir aucune attaque sur leurs animaux d’élevage.

Les éleveurs en colère devant les locaux de l'OFB rue de Mulhouse à Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Les peaux de moutons déversées devant l'entrée de l'OFB à Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Les peaux de moutons déposées devant l'entrée de l'OFB à Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Le tas de peaux de moutons était impressionnant © Radio France - Stéphanie Perenon

La trentaine de manifestants était aussi accompagnée de deux moutons vivants © Radio France - Stéphanie Perenon

Une banderole déployée par les manifestants © Radio France - Stéphanie Perenon