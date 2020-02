PHOTOS - Les fromages d'une productrice corse présentés au salon du Fromage à Paris

Une vingtaine de producteurs corses est actuellement représentée au salon du fromage et des produits laitiers, qui se tient jusqu'au 26 février à Paris. Quatre-vingts fromages made in Appietto en Corse-du-Sud sont proposés à la dégustation. Une vitrine hors-norme pour la fromagère Cécile Ferrucci !

Cécile Ferrucci, son mari et leurs 200 brebis sont installés à Appietto, en contre-bas du Mont Gozzi. C'est au pied de cette falaise de 705 mètres, surplombant le golfe Ajaccien, qu'est nichée la fromagerie "U Diceppu", en hommage au nom du lieu-dit. Dans sa fromagerie, accolée à la maison familiale, Cécile Ferrucci y transforme le lait de ses brebis depuis dix ans. Ses fromages, typiquement corses, sont présentés et proposés à la dégustation au salon du fromage à Paris, du 23 au 26 février.

Trente kilos de fromages à la conquête de nouveaux palais

Les visiteurs du salon du fromage à Paris se laisseront-ils séduire par les fromages made in Appietto ? La fromagère Cécile Ferrucci est confiante et s'en remet au succès des années précédentes. "Cela fait sept ans que j'envoie mes fromages au salon et jusqu'à présent j'ai beaucoup de retours positifs! Certaines personnes, qui ont apprécié mes fromages, me téléphonent et passent en acheter pendant leurs vacances d'été!". Cette année, Cécile Ferrucci a envoyé quatre-vingts fromages, soit une trentaine de kilos !

Les tommes de brebis en cours d'affinage dans la cave de la fromagerie "U Diceppu" © Radio France - Lauriane Havard

Le « Bastelicaccia » de Cécile Ferrucci, fromage à pâte molle et à croûte naturelle au lait de brebis © Radio France - Lauriane Havard

La fromagère d'Appietto produit des fromages corses classiques, comme du brocciu A.O.P et de la tomme de brebis. Mais Cécile Ferrucci ne se contente pas de respecter une certaine tradition, elle aime innover ! Elle a crée le "bursinu", un pot de fromage fouetté au lait de brebis. "Je mélange le fromage avec de l'ail, du persil et de la nepita, c'est de la marjolaine sauvage. C'est le goût du maquis, des herbes de chez nous !" explique avec enthousiasme Cécile. Cette visibilité au salon du fromage de Paris lui apporte chaque année des clients supplémentaires. "C'est important et c'est très utile, même si ma priorité reste de fournir les commerces locaux".