PHOTOS - Les huit vaches montbéliardes ont pris la route pour le salon de l'agriculture 2023

Plus de 300 personnes étaient présentes ce jeudi en début d'après-midi pour un dernier au revoir au huit vaches montbéliardes qui représenteront la région au salon de l'agriculture 2023 à Paris. "Ma préférée, c'est celle-là", témoigne Claude, qui n'a jamais loupé un départ des vaches au SIA. "Elle est lourde, elle est profonde de bassin, elle est merveilleuse", ajoute-t-il.

Il y aura 8 vaches montbéliardes cette année contre 14 l'an passé. © Radio France - Bradley de Souza

Huit vaches montbéliardes vont représenter la région pour ce salon de l'agriculture 2023 à Paris. © Radio France - Bradley de Souza

Le salon de l'agriculture 2023 ouvre ses portes ce samedi. "J'ai l'impression de partir avec elle, surtout quand on l'a déjà fait deux fois", témoigne avec émotion Marie-Pascale. Avec son mari, ils ont participé deux fois au salon de l'agriculture. "En 2010 et 2020. Quand on sait l'émotion d'y participer, le stress qu'elles ont, comment elles vont s'acclimater à Paris mais elles ont été bien pouponnées dans les élevages", complète-t-elle.

Tous les éleveurs sont fin prêts à faire défiler leurs vaches. Le concours aura lieu ce dimanche dès 10h.