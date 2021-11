PHOTOS - Les huîtres sont de retour à Sardent !

Après une édition 2020 annulée à cause du Covid, les huîtres sont de retour à Sardent. Et cette année, ne parlez pas de "foire" mais bien de "marché aux huîtres" car tout se passe en extérieur. Sous le soleil creusois, les visiteurs étaient déjà très nombreux pour cette première journée !

C'est une institution vieille de 40 ans qui fait son retour à Sardent ! Jusqu'au vendredi 12 novembre au soir, le marché aux huîtres accueille exposants et visiteurs. Parlez bien de "marché" et pas de "foire" pour cette édition spéciale : d'habitude, les stands sont sous un chapiteau. Mais pas cette année ! Tout se passe dehors, dans un marché en plein air. Et les visiteurs étaient nombreux ce jeudi, pour l'ouverture.

Pas besoin du pass sanitaire pour accéder au marché. En revanche, le masque est obligatoire.

Les huîtres se sont vendues comme des petits pains ! © Radio France - Arnaud Roszak

Après une édition 2020 annulée à cause de l'épidémie, exposants et visiteurs étaient très heureux de se retrouver dans les allées du marché !

Reportage à Sardent pour l'ouverture du marché aux huîtres Copier