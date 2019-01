PHOTOS : Les plus belles Limousines sont à Argenton-sur-Creuse dans l'Indre

C'est l'un des plus gros concours limousin de la région. Depuis ce vendredi, une cinquantaine d'éleveurs de Limousine sont à Argenton-sur-Creuse. En tout, plus de 220 animaux sont présents. Ce concours est incontournable pour les éleveurs du Berry.

Argenton-sur-Creuse, France

Ici, ce sont les plus belles Limousines de chaque cheptel, comme celle de Michel, originaire de Haute-Vienne : "Natacha, elle a du dos, du bassin, de la viande. Elle a de la taille. C'est une belle génisse."

C'est le principal concours limousin du département.

Juste avant de passer devant le jury, les vaches et les taureaux sont chouchoutés, le pelage lavé puis brossé. Pierre-Henri arrive de Charente avec ses trois vaches pour participer au concours : "Mon père est venu pour la première fois en 2003. Depuis on vient tous les ans dans ce magnifique concours. Il est reconnu. Quand on est primé à Argenton, il y a une véritable signification au niveau national."

"Une année difficile pour nos éleveurs." Ecoutez Régis Lequeux, président du Syndicat des éleveurs de l'Indre.

Sympa la coiffure.

Le concours ce samedi aussi

Dans le jury, il y a Sébastien, un corrézien, passionné par la race limousine : "J'ai bercé dedans quand j'était petit. Je vois des limousines depuis que je suis enfant. Même au point du vu gustatif, c'est la meilleure viande du monde."

Depuis hier, des limousines sont primés, d'autres vendus. Entre 2000 et 3000 euros la bête.

