PHOTOS - Les plus belles poules de France ont rendez-vous à Bergerac, en Dordogne

La crème de la crème des poules, pigeons, canards et lapins ont rendez-vous à Bergerac ce week-end, pour la 29ème exposition nationale avicole. Un rendez-vous d'excellence pour l'élevage, et qui regroupe les passionnés des animaux de basse-cour.

Tous les coqs et toutes les poules présentés sur ce selon sont notés en fonction des critères de leur race par des juges.

Bergerac, France

Dans la salle Anatole France à Bergerac, la "basse-cour" porte assez mal son nom ce week-end. Poules, pigeons, canards, colombes, lapins ... 550 animaux sont réunis ici le temps de l'exposition. Ils sont presque tous les meilleurs représentants de leur race.

Cela faisait deux ans que ce salon ne pouvait pas avoir lieu à cause de la grippe aviaire. Alors pour l'un des organisateurs, Georges Azzopardi, vice président de l'Union Avicole Bergeracoise, c'est un vrai bonheur de retrouver cet événement qui a une fonction très importante en matière d'élevage, avec deux championnats régionaux : celui de la poule araucana (originaire du Chili) et du canard de Rouen. "Cela permet aux éleveurs d'être reconnus pour leur excellence, de pouvoir exposer, et faire estimer la qualité de leurs produits." explique-t-il.

Cette poule araucana ce distingue par deux petites "collerettes" de chaque côté de la tête, et surtout par ses œufs à la coquille bleue. © Radio France - Noémie Philippot

C'est très dur de se décider, de dire celui-là je le garde en reproducteur, celui-là je le vends à un amoureux, celui-là je le passe à la casserole" - Bernard, éleveur amateur depuis plus de 40 ans.

Pour les passionnés, comme Bernard, éleveur amateur depuis plus de 40 ans, c'est l'occasion d'admirer des animaux exceptionnels, fruits de longues années de travail : "C'est très dur de se décider, de dire celui-là je le garde en reproducteur, celui-là je le vends à un amoureux, celui-là je le passe à la casserole" explique-t-il, très sérieusement. Et forcément, il est subjugué par le pigeon couronné champion de l'expo, un "cauchois maillé rouge à bavette" : "C'est très beau. C'est d'un niveau championnat d'Europe, championnat de France !"

Parmi ces cinq pigeons se trouve celui désigné "champion" de la 29ème exposition nationale avicole de Bergerac. © Radio France - Noémie Philippot

Il y a de quoi se régaler aussi sans avoir un regard aussi technique et pointu. Simone est amoureuse des poules, elle en a plusieurs dizaines chez elle, alors difficile de résister : "Ça fait rêver de voir toutes ces belles bêtes, ces grosses poules. Il y en a des noires et blanches, très très belles. Je crois que je vais en racheter une !" avoue-t-elle en riant. Mais attention, l'excellence a un prix : comptez autour de 40 euros pour vous offrir la poule vos rêves.

Une des poules noires et blanches originales exposées sur le salon ... peut-être le coup de cœur de Simone. © Radio France - Noémie Philippot

INFOS PRATIQUES : dimanche 10 février, de 9 heures à 16 heures. Entrée : 5 euros, gratuit pour les enfants. Salle Anatole France à Bergerac. Les animaux primées recevront leur prix en clôture du salon.