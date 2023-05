PHOTOS - les premières cerises de l'année cueillies à Saint-Gilles dans le Gard

Il y a de la vie dans les vergers de Geoffrey Magnani, arboriculteur à Saint-Gilles au sud de Nîmes. La cueillette des cerises a débuté ce lundi. "Nous avons cette année une petite semaine de retard à cause d'un froid tardif" précise-t-il. Dans les arbres, trente saisonniers ramassent des burlats. "Elles doivent être rouges ou noires. Nous avons un seau accroché dans l'arbre. Nous les cueillons délicatement avec leurs queues" lance Hamid. La récolte va durer en quinze jours et trois semaines. "On a pour l'instant une belle qualité avec un beau calibre. Les cerises sont gorgées de soleil et de sucre. Notre ennemi, c'est l'eau. Et pour nous, l'absence de pluie, c'est parfait" affirme Geoffrey Magnani. En moyenne, chaque saisonnier récolte entre six et huit kilos de cerises par heure.

Les cerisiers © Radio France - GJ

Les cerises ramassées © Radio France - GJ

Environ 10 euros le kilo de cerises

Exploitant agricole depuis une trentaine d'années, Geoffrey Magnani les vend ensuite sur les marchés de gros comme à Rungis près de Paris ou à Chateaureaunard dans les Bouches-du-Rhône. "Mais aussi au mas des agriculteurs et aux Halles à Nîmes" glisse-t-il. Il les vend actuellement environ 10 euros le kilo. "Du ramassage à la livraison, on met six heures. Du coup, elles restent fraîches" précise-t-il. Certains chefs lui en achètent également. C'est le cas de Gilles Goujon, chef de l'Auberge du Vieux Puits à Fontjoncouse dans l'Aude, un restaurant trois étoiles au Michelin. Il en a même fait un dessert signature du nom de Geoffrey Magnani.