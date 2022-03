PHOTOS - Les premières fraises du Gard sont arrivées

La récolte des fraises a démarré dans le Gard. Depuis la mi-mars, elles sont présentes sur les marchés et dans les rayons des fruits et légumes. C'est le premier fruit de l'année.

Elles sont souvent le symbole du printemps. Depuis la mi mars, les premières fraises sont récoltées chez la cinquantaine de producteurs du Gard. Gariguettes, Cléry, Dream sont le plus souvent cultivées sous serre, en pleine terre. Plus rarement en plein champ. Tous les fraisiers sont renouvelés chaque année. "Il y a deux types de plantations explique Laurent Ducurtil, producteur à Beaucaire. Les plants racines nues qui sont plantés au mois de juillet. Ou des tray plants fournis par les pépiniéristes, plantés en décembre et janvier. L'avantage du plant racines nues, c'est qu'il produit plus. Entre 500 g et 1 kilo par plant. Un tray plant, je vais avoir entre 300/400 grammes." La récolte va se poursuivre jusqu'en septembre.

"La fraise, c'est le printemps" Florian Ducurtil, producteur à Beaucaire Copier

Des saisonniers de plus en plus compliqués à recruter

Une récolte qui réclame beaucoup de main d'œuvre. Jusqu'à 25 saisonniers travaillent sur l'exploitation de Laurent et Florian Ducurtil. "Ils sont de plus en plus difficiles à trouver. On a de la main d'œuvre locale, mais on est obligé de faire appel à des saisonniers étrangers. On a signé plusieurs contrats avec des Marocains." Le fait de produire également des abricots, des pêches, des nectarines, des cerises ou des pommes permet de les garder jusqu'à l'automne. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les producteurs de fraises sont également confrontés à une hausse des coûts. Elle n'a pour l'instant pas été répercutée sur le prix de vente des fraises.

Romain Arcenet produit des fraises en plein champ à Beaucaire avec son frère et son père Copier

Reportage chez Laurent et Florian Ducurtil à Beaucaire Copier

Les fraises sont généralement cultivées en pleine terre, sous serre © Radio France - Sylvie Duchesne

Florian Ducurtil, Romain Arcet et Laurent Ducurtil © Radio France - Sylvie Duchesne

Dream, garriguette et Cléry © Radio France - Sylvie Duchesne