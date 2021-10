Drôme : les premières noix de Grenoble de la saison 2021 ont été ramassées

La récolte des noix a démarré le 30 septembre dans la Drôme. Le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble préfère éviter toute prévision mais il est optimiste pour cette saison 2021. La pluie est tombée en quantité suffisante, il n'a pas fait trop chaud cette année. Et finalement, si une récolte a profité de la météo maussade de juillet, c'est bien celle des noix dont le calibre est plus gros que l'année dernière.

Dix ans avant un retour à la normal après les orages de grêle de 2019

Les arbres ont repris des forces après les intempéries de l'été 2019. En juin et en juillet, deux orages de grêles avaient frappé le département et endommagé de nombreuses exploitations dans la zone AOP noix de Grenoble.

"On est doublement contents parce qu'en 2019 on a été sévèrement touchés par la grêle et en 2020 on a eu une toute petite récolte", témoigne Jean-Baptiste Vye, à Chatillon-Saint-Jean. En 2018, il avait récolté environ 3,5 tonnes de noix par hectare. Il espère en faire la moitié cette année. Ses noyers se remettent mais doucement.

Il faudra encore attendre dix ans avant un retour à la normal. Pendant une bonne année, près de 14.000 tonnes de noix de Grenoble sont ramassées dans la Drôme, en Isère et en Savoie.

Dans la Drôme, les noyers ont repris des forces après les intempéries de l'été 2019. © Radio France - Elsa Vande Wiele

En 2018, Jean-Baptiste Vye producteur à Chatillon-Saint-Jean avait récolté environ 3,5 tonnes de noix par hectares. © Radio France - Elsa Vande Wiele