PHOTOS - Les premières vendanges ont démarré en Ardèche

Ce lundi 30 août, les premières vendanges ont commencé en Ardèche. A Ruoms, les cavistes déplorent plus de trois semaines de retard par rapport à ces dernières années, dues au gel d'avril et au mois de juillet frais et pluvieux.

C'est le tout premier jour de vendanges en Ardèche, où elles démarrent cette année par les cépages blancs avec le Muscaris et le Chardonnay. Les remorques chargées de raisin ont défilé ce lundi matin à la cave coopérative de Ruoms, dans le sud du département. Comme à chaque fois, les fruits sont déversés dans le conquêt de réception avant d'être triés, pressés et de partir en cuve. En revanche, ces premières récoltes ont démarré avec plus de trois semaines de retard.

Retour à des vendanges plus tardives

En cause, le gel dévastateur d'avril et la météo fraîche et pluvieuse de juillet. "Heureusement le mois d'août était bien meilleur avec du soleil et du mistral", témoigne Thierry Champetier, viticulteur membre des Vignerons Sud-Ardèche.

En 2003, les vendanges avaient commencé le 3 août à la cave coopérative de Ruoms se souvient-il. Mais elles n'ont pas toujours été aussi précoces indique le vigneron : "Cette année, en fait, on retrouve les standard d'il y a 20 ans donc on se retrouve à vendanger des Chardonnay fin août, début septembre."

Deux fois moins de raisin

En retard et moins conséquente, la récolte 2021 permettra de produire 20.000 hectolitres de vin dans le meilleur des cas, "au lieu de 40.000 en moyenne", indique gérant de la cave coopérative de Ruoms, Régis Ollier. Mais la qualité ne sera pas altérée assure-t-il. La période de vendanges va durer environ six semaines.

En retard et moins conséquente, la récolte 2021 permettra de produire 20.000 hectolitres de vin dans le meilleur des cas, "au lieu de 40.000 en moyenne". © Radio France - Elsa Vande Wiele

En 2003, les vendanges avaient commencé le 3 août à la cave coopérative de Ruoms. © Radio France - Elsa Vande Wiele