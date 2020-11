PHOTOS - Les sécateurs de sortie en Alsace, pour les vendanges tardives

Pendant le confinement, l'activité ne s'arrête pas dans le vignoble alsacien, avec en ce moment les vendanges tardives. Les sécateurs sont de sortie et les vendangeurs sont de retour dans les parcelles. Les vendanges tardives seront de bonne tenue et belles cette année, avec un bon état sanitaire et une météo favorable.

Les vendanges tardives sont un peu le "caviar" des vignerons. Les bouteilles sont très attendues par les amateurs de vin liquoreux (à consommer bien sûr avec modération).

Les sécateurs de sortie pour les vendanges tardives

Les baies sont récoltées en sur-maturité. C'est le Botrytis cinerea ou pourriture noble que les vendangeurs récupèrent. Sur le domaine Jean-Baptiste Adam à Ammerschwihr, près de Colmar les sécateurs étaient de sortie à la mi-novembre. Huit vendangeurs ont coupé les baies sur la trentaine d'ares de Gewurztraminer.

"On prend tout ce qui est touché par le champignon. Les baies grises sont très bonnes, c'est un régal !", commente Christophe, l'un des vendangeurs du domaine.

Des parcelles de vignes bichonnées

Un passage qui se fait en deux parties, l'autre aura lieu dans quelques semaines, pour couper les dernières baies et sur-maturité. Les parcelles sont installées sur les hauteurs de Bennwihr. "Nous réalisons une taille courte pour limiter les rendements. Toute l'année, ces parcelles sont bichonnées. Les vendanges tardives, c'est l'élite des vins d'Alsace, alors il faut y faire particulièrement attention," commente Emmanuel Bogen, le chef de culture sur le domaine.

Des bouteilles qui vont faire le bonheur des amateurs de vendanges tardives qui apprécient beaucoup ces arômes particuliers.