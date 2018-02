Elles brillent aux concours de la race normande et de la race Prim'Holstein. Les vaches élevées en Normandie, qu'elles soient tâchées de noir ou de marron, gardent la cote dans les allées du Salon de l'Agriculture à Paris. Zoom sur les stars de notre région.

Paris, France

Divine, Jazz, Jalinka. Trois vaches élevées dans notre région, deux de la race Prim'holstein. La réalité dans les allées du Salon de l'Agriculture Portes de Versailles à Paris jusqu'au 4 mars est la même que dans les champs de Normandie : très peu de bovins de race normande sont élevées en Normandie. Les vaches blanches et marrons produisent moins de lait que les blanches et noires et sont donc peu choisies par les producteurs de lait normands.

Divine, la Calvadosienne préférée de François Hollande

Un mètre soixante au garot, 13 000 litres de lait par an. La vache Prim'Holstein de Thierry Chanu, agriculteur à Burcy dans le Calvados, est une machine de guerre. Elle a même brillé sous le feu des projecteurs il y a deux ans au Salon de l'Agriculture : l'ancien Président François Hollande l'a lavée devant les médias.

Voici la divine Divine du Calvados. © Radio France - Victoria Koussa

A gauche, la mamelle de Divine, lavée il y a deux ans par Franços Hollande. © Radio France - Victoria Koussa

Où sont les vaches de race normande ?

Parmi les dizaines de vaches de race normande qui ont défilé lors du concours de la race dimanche au Salon, une poignée d'entre elles seulement vivaient en Normandie. "C'est parce que les noires produisent plus de lait", explique Maxime Paris, jeune agriculteur de vaches de race normande à Fauville-en-Caux en Seine-Maritime.

"Mais le lait de la vache normande est plus gras, c'est mieux pour faire de la crème fraîche par exemple", ajoute-t-il. Un autre agriculteur précise que les vaches Prim'Holstein représentent "75% du cheptel laitier en Normandie".

Jazz, une vache de race normande qui vit en Seine-Maritime. © Radio France - Victoria Koussa

Deux vaches de Seine-Maritime de race normande sont arrivées quatrième du concours de la race dimanche. Lundi, c'est au tour des vaches Prim'Holstein de faire leurs preuves devant le jury du Grand Ring.