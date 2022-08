EN IMAGES- Vendanges 2022 en Champagne : premiers coups de sécateurs à Saudoy

Depuis dimanche 28 août, le domaine de Vincent Léglantier à Saudoy, dans la Marne, a lancé les vendanges. Un quotidien qui va rythmer la vie, pendant six jours, de ses trentaines de coupeurs, porteurs et pressureurs.

Les vendanges ont débuté dès le 25 août dans la Marne mais le gros des vendanges a officiellement commencé dans les grosses communes viticoles de la Champagne ce lundi 29 août à Rilly-la-Montagne, Epernay, ou encore Aÿ-Champagne. Des vendanges qui s'annoncent qualitatives et quantitatives avec un rendement commercialisable fixé à 12.000 kilos par hectare cette année.

A Saudoy au sud de Sézanne, les vendanges ont débuté dimanche 28 août, sur les parcelles de Vincent Léglantier. Il a embauché une trentaine de salariés pour ramasser le raisin. Et les vendangeurs se connaissent tous.

D'après les 21 coupeurs, les grappes sont belles et ne présente pas de défaut. © Radio France - Marie-Amélie Masson

C'est une histoire de famille dans cette maison. Roger vient depuis 1984. Il a ramené ses frères, sa femme, son fils, son gendre, son neveu et sa nièce faire les vendanges. © Radio France - Marie-Amélie Masson

Des vendanges familiales

Ici, plus de la moitié des vendangeurs sont normands et font tous partis de la même famille. Roger, le chef des coupeurs, vient faire les vendanges en Champagne depuis 1984. Il a ses frères, sa femme, son fils, son gendre, sa nièce et son neveu avec lui dans les parcelles. C'est donc une vraie histoire de famille dans cette maison.

Françoise vient de Normandie, comme la famille de Roger. Elle vient faire les vendanges depuis 20 ans, même pendant sa retraite. Le mal dos, elle l'oublie facilement "devant une coupe de champagne". © Radio France - Marie-Amélie Masson

Les porteurs chargent les caisses de raisins pour les emmener au hangar où se trouve le pressoir. A droite, Sylvain, frère de Roger et chef des porteurs, vient depuis 1987. © Radio France - Marie-Amélie Masson

Le pressoir renferme 4 000 kilos de raisin. Il en sortira 2 550 litres de jus. © Radio France - Marie-Amélie Masson