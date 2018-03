Un grand jour pour environ 10 000 girondins, titulaires d'une carte de pêche. C'est ce samedi qu'ouvre la pêche à la truite. Pour l'occasion, plusieurs centaines de kilomètres de rivières et 18 lacs ont été alimentés en poissons par les associations locales de pêche.

Saint-Morillon, France

Samedi, c'était un peu Noël pour les pêcheurs en Gironde. Un grand jour que tous attendaient avec impatience : l'ouverture de la pêche à la truite. Pour l'occasion, plusieurs centaines de kilomètres de rivières et 18 lacs ont été alimentés en poissons par les associations locales de pêche. En tout, ce sont 7 447 kilos qui ont été déversé pour l'ouverture, puis 13 302 kilos jusqu'à fin mai. Pour les connaisseurs, sachez que deux espèces ont été lâchées : la truite arc-en-ciel et la truite fario.

Nicolas pêche avec des appats naturels : des teignes (larves). © Radio France - Olivia Chandioux

Environ 10 000 personnes ont participé à la journée d'ouverture, selon la fédération de pêche en Gironde. Il y avait notamment du monde sur le Gat mort, un affluent de la Garonne, près de La Brède. Appâts naturels, leurre ou mouche, chacun sa technique pour attraper la truite, Nicolas explique la sienne ! "Moi je pêche aujourd'hui avec des teignes, ce sont des larves, on peut les trouver en magasin, mais moi je les ai récupéré dans le compost que j'ai dans mon jardin. J'espère que les truites viendront les mordre."

Frédéric et sa première prise de la saison ! © Radio France - Olivia Chandioux

Un peu plus loin, Frédéric attend que ça morde, pas question de rentrer bredouille de l'ouverture : "Si je les relâche ma femme va râler, donc si j'y arrive _j'aimerais bien en ramener une ou deux_, pour le repas de demain midi, cela fera plaisir à ma famille." Le pêcheur met sa ligne à l'eau. Il patiente, et soudain il fait mouche : "Cela faisait deux fois qu'elle me titillait, la 3ème je ne l'ai pas loupé !"

Nicolas et Frédéric sur les bords du Gat mort pour l'ouverture de la pêche à la truite. © Radio France - Olivia Chandioux