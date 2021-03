PHOTOS - Ouverture de la pêche : plus d'une tonne de truites lâchées dans les cours d'eau de Vaucluse

La saison de la pêche à la truite est officiellement ouverte depuis ce samedi. Pour l'occasion, plus d'une tonne de poissons ont été lâchés dans les rivières en Vaucluse et les adeptes étaient au rendez-vous dès 6 heures du matin.

Plus d'une tonne de truites ont été lâchées dans les cours d'eau de Vaucluse pour l'ouverture de la pêche ce samedi. Un jour très attendu par les quelques 12.000 adeptes du département après une saison 2020 qui s'est achevée deux jours seulement après son démarrage, avec l'entrée en vigueur du premier confinement. Résultat, ils étaient nombreux au bord des rivières, canne à pêche en main dès 6 heures ce matin.

Les pêcheurs n'ont pas le droit de pêcher plus de six truites par jour et elles ne doivent pas mesurer moins de 23 centimètres. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Le Vaucluse compte 400 kilomètres de rives où il est possible de pêcher la truite, pas plus de six par jour et le poisson ne doit pas mesurer moins de 23 centimètres. Des gardes-pêche patrouillent aux abords des cours d'eau pour s'assurer que ces règles sont bien respectées et que chaque pratiquant est en possession d'un permis. Enfin, crise sanitaire oblige, trois mètres de distance sont de mise entre les différents groupes de pêcheurs.

Des gardes-pêche patrouillent aux abords des cours d'eau pour s'assurer que le règlement en place est bien respecté. © Radio France - Elsa Vande Wiele

La pêche à la truite est ouverte dans toutes les rivières de première catégorie, sauf entre Fontaine-de-Vaucluse et l'Isle-sur-la-Sorgue où le lancement de la saison est prévu le 3 avril. La pêche des poissons carnassiers type brochet et sandre elle ouvre à partir du 24 avril.

De nombreux adeptes se sont rendus à Monteux ce week-end, pour une partie de pêche en famille au niveau du pont Naquet. © Radio France - Elsa Vande Wiele

"Ça fait du bien de retrouver la nature, sourit Christophe, un mordu de pêche qui se rend régulièrement au pont Naquet de Monteux comme ce samedi matin. "J'ai amené mon fils pêcher quand il avait quatre ans, là j'emmène ma petite-fille qui a 7 ans, c'est fabuleux, pour moi le plus important c'est de se retrouver", témoigne-t-il. Cette année, il espère pouvoir s'y rendre régulièrement jusqu'en septembre, date de fin de la saison, "l'année dernière, on nous a privés de tout, c'était très compliqué..."