PHOTOS - Près de 25 000 visiteurs ce week-end pour "La ferme s'invite" à Poitiers

Annulée l'an dernier en raison de la crise sanitaire, "La ferme s'invite", installée tout le week-end au Parc des Expositions de Poitiers, a réuni près de 25 000 personnes. Petits et grands, visiteurs et éleveurs ont pu se retrouver avec près de 500 animaux exposés.

Près de 500 bêtes... vaches, chèvres et autres ânes et pigeons, des centaines d'éleveurs et des milliers de visiteurs. "La ferme s'invite" était organisé tout le week-end au Parc des Expositions de Poitiers. Un retour après un an d'absence, puisque en 2020 la crise sanitaire avait eu raison du salon agricole.

"La ferme s'invite", c'est surtout des moments de douceur... © Radio France - Florent Vautier

Masque et pass sanitaire de rigueur pour cette édition, mais cela n'a pas entamé l'enthousiasme des 20 000 visiteurs du week-end. Comme Lou, une petite fille venue avec son père et son frère pour voir "les bébés chèvres". Pourquoi ? "Parce qu'ils sont trop mimis !". Son père Stéphane semble lui aussi émerveillé : "Ça rappelle la ferme de notre grand-père, de nos parents... on retrouve nos origines !".

Les vaches font le bonheur des visiteurs © Radio France - Florent Vautier

"La ferme s'invite" c'est un bon moment pour les visiteurs mais aussi pour les éleveurs, comme Benoît, qui va reprendre l'exploitation familiale de vaches limousines à Saint-Martin-l'Ars, dans le Sud Vienne. "Le consommateur a besoin de connaître un peu notre travail, de savoir ce qui se passe, ce que l'on fait sur nos exploitations. Comme on ne peut pas accueillir tout le monde chez nous, ça permet de montrer un petit panel de ce que l'on fait."

Les bébés chèvres ont eu un grand succès auprès des plus petits © Radio France - Florent Vautier

Cette édition 2021 est donc plus que réussi, à la grande satisfaction du président de "La ferme s'invite", Michel Caillé : "Ça avait manqué à tout le monde". Rendez-vous en 2022 pour une nouvelle édition.