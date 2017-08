PHOTOS - À Saint-Martin-d'Uriage, la toute première houblonnière de l'Isère

L'entreprise "Une Petite Mousse", qui commercialise des coffrets de dégustation de bières artisanales, a décidé de lancer sa culture de houblon, à Saint-Martin-d'Uriage. Il s'agit du premier champ en Isère, qui pourrait en inspirer d'autres.

"Le houblon, c'est une culture d'avenir. On est à la pointe d'un marché qui s'ouvre à peine". Cela pourrait sonner prétentieux, mais Joseph, le houblonnier en chef, n'a fait qu'énoncer une simple vérité. À l'heure de la microbrasserie, l'eau, l'orge (transformée en malt) et la levure, trois des quatre ingrédients de la bière, se trouvent aisément en France. Pas le houblon : 70% est importé, principalement d'Allemagne ou des Etats-Unis.

L'entretien n'est pas sorcier : effeuiller le bas de la liane, et l'aider à s'enrouler autour du tuteur.

70% du houblon utilisé en France est importé

Et pourtant, le houblon n'est pas une plante compliquée à cultiver. Selon noter houblonnier Joseph, il suffit simplement de se trouver dans une région aux températures non caniculaires, et "surtout d'avoir un bon système d'arrosage au goutte-à-goutte". C'est pourquoi Joseph, collaborateur de l'entreprise Une Petite Mousse, cultive le houblon depuis mi-mai.

Voilà à quoi ressemble la houblonnière de Saint-Martin-d'Uriage. Généralement, le houblon est cultivé sur terrain plat.

Il a fallu trois semaines pour installer sa houblonnière. Le principe : des poteaux de six mètres de haut, en lignes, espacés de neuf mètres. Entre chaque poteau une corde tendue, et sur chacune de ces cordelettes, trois ou quatre cordelettes régulièrement espacées et reliées au sol. Car le houblon pousse sur une liane qui grimpe, et a besoin d'un tuteur.

Un système d’irrigation sophistiqué et efficace est nécessaire à la culture du houblon.

Une reconversion pour exploitations en péril ?

Le marché du houblon est une case à prendre, d'autant plus que la bière à la mode, l'Indian Pale Ale (I.P.A, prononcez "aïepiyay" pour être dans le coup"), est issue 'une recette extrêmement houblonnée par rapport aux autres bières. Alors la culture du houblon intéresse : "plusieurs personnes m'ont déjà contacté pour venir visiter, notamment des agriculteurs des Terres Froides", raconte Joseph. Une Petite Mousse espère initier un mouvement, et à terme, que "n'importe où en France, on puisse produire une bière faite de houblon local".

Sur le houblon, on va récolter les petites cônes qui poussent en parallèle des feuilles. © Radio France - Alexandre Berthaud

Inventer de nouvelles bières

Seul problème, le champ n'est pas rentable la première année : on ne récoltera pas à Saint-Martin-d'Uriage, ou très peu. Ce n'est qu'à partir de la quatrième année qu'il produira 100% de ses capacités, avec de grandes lianes touffues. À ce moment là, Joseph espère une récolte de 1200 kilogrammes de houblon par an. De quoi produire 300 000 à 500 000 litres de bière.

De nombreux bénévoles aident lors des grands travaux, comme l'a été la pose de la structure, et comme le sera la récolte.

"Avec l'expérience que l'on a au niveau des consommateurs, on sait quels goûts sont dans la tendance, et on va pouvoir adapter notre culture", explique Auriane Marsan, responsable du projet houblon. Et pourquoi pas, avec l'influence des plantes de houblon "sauvage", créer de nouvelles espèces, plus locales, et donner à la bière de nouvelles saveurs iséroises.