PHOTOS - Sur le plateau de Sault, la récolte de la lavande bat son plein

Sur le plateau de Sault, les champs de lavande ont revêtu leur belle couleur bleutée. Les producteurs commencent à couper les bouquets de lavandin et entameront bientôt la distillation pour faire de l’huile essentielle.

Sur le plateau de Sault, capitale de la lavande, la récolte bat son plein. On compte quelque 60 producteurs, parmi lesquels la ferme de Champelle, sur la route du Ventoux.

Des bouquets coupés à la faucille

Au volant de son tracteur, Farid longe ses champs de lavandes. Il va voir ses coupeurs, c’est l’heure de charger les bouquets. Ce matin-là, ils sont huit à manier la faucille. Ici, pas de machine, tout se fait à la main. "On est à trois kilomètres de Sault, sur la route du Ventoux. On y a 60 hectares de lavande et de lavandin".

Chaque jour sur la ferme de Champelle, ce sont environ 3000 bouquets qui sont coupés. Evelyne et Farid espèrent pouvoir tenir ce rythme jusqu'à la fin. Ils ont vu leurs parcelles touchées jusqu’à 80% par le gel du mois d’avril. Ils ne savent pas encore quelles vont êtres les conséquences sur la production d’huile essentielle.

40.000 bouquets par an

Aux "Lavandes de Champelle", on vend environ 30 à 40.000 bouquets par an. Ils sont destinés aux fleuristes pour la décoration mais aussi pour la vente à l'étranger. Dans quelques jours, va commencer la récolte de la fleur et la distillation.

La récolte de la lavande commence par la coupe des bouquets sur le plateau de Sault, ensuite, il y aura la récolte des fleurs et la distillation. © Radio France - Isabelle Gaudin

