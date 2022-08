PHOTOS - Trois bébés loutres font leurs premiers pas au Parc Zoo du Reynou (Haute-Vienne)

Trois bébés loutres sont nés le 22 juin, au Parc Reynou, au sud de Limoges. Ils ont deux mois et continuent l'apprentissage de la vie avec leurs parents. Les loutrons restent encore dans leur cabane à l'abri des regards des visiteurs, mais de temps en temps, on peut les apercevoir. Si ces loutres sont plus petites que celles qui résident en Limousin, c'est parce que ce sont des loutres d'Asie, une espèce vulnérable.

Les parents des loutrons vont souvent voir leurs bébés dans leur cabane à l'abri des regards. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Alona, Tao et Kali (une femelle et deux mâles) sont déjà très attendus pas les visiteurs, mais pour les voir, il faut s'armer de patience ou bien attendre qu'ils grandissent. Les soigneurs du Parc Zoo du Reynou ont profité de leur première visite médicale pour les photographier.

Les trois loutrons sont nés le 22 juin 2022 au parc zoo du Reynou, en Haute-Vienne. - Parc Zoo du Reynou

Petit à petit, ils vont apprendre à se nourrir et à se déplacer, sur terre et dans l'eau. Un apprentissage qui se fait avec leur maman.

Ce sont les visiteurs et les internautes qui ont pu choisir les noms des trois loutrons. - Parc Zoo du Reynou