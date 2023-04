PHOTOS - Une centaine d'agriculteurs manifestent contre l'entreprise Futura Gaïa à Rodilhan

Ce samedi matin, la Confédération paysanne du Gard et des partenaires comme Attac se mobilisent depuis 9h30 à Rodilhan, chemin des canaux. Ils dénoncent l’agriculture high-tech mis en place par l'entreprise Futura Gaïa. Une ferme verticale, hors-sol, où les légumes poussent dans un sol artificiel, disposés dans des cylindres. Une centaine d'agriculteurs et paysans sont donc mobilisés contre ce projet, qu'ils considèrent, trop consommateur d'énergie et d'espace et qui ne répond pas à la nécessaire baisse des émissions de CO2.

Ils revendiquent, l’arrêt total des subventions données par l'état et la région, ainsi que l'abandon du projet. Sur place, une cinquantaine de gendarmes sont présents.

Les manifestants marchent jusqu'à Rodilhan pour dénoncer les pratiques agricoles de Futura Gaïa © Radio France - Grégory Julian