PHOTOS - Une opération de pêche à Grillon pour sauver des truites de la sécheresse

Avec la sécheresse et les fortes chaleurs qui perdurent, le niveau des cours d'eau de Vaucluse est tellement bas que certains poissons n'y survivent plus. La fédération de pêche du département organise donc des opérations de sauvetage, pour sortir les poissons là où l'eau est trop basse et les remettre dans des secteurs moins secs. L'une de ses opérations a eu lieu ce mardi matin à Grillon, sur le cours d'eau "La Gourdouillère".

Les pêcheurs descendent alors directement dans le ruisseau et Julie Fayet, technicienne à la fédération, plonge dans l'eau un appareil qui envoie de l'électricité. Les truites sont alors paralysées, étourdies, quelques instants, le temps de les attraper à l'épuisette. Elles sont alors déposées dans un bac oxygéné, et seront ensuite remise à l'eau plus loin pour la fin de l'été. "On essaie toujours de les remettre dans leur milieu naturel, pour que quand l'eau revient, elles puissent remonter et avoir accès à leur habitat. Donc là, on va les mettre un peu plus bas, dans le même cours d'eau, mais où il y a une source qui continue de couler", explique Julie Fayet.

Par endroits, la Gourdouillère est déjà presque à sec. © Radio France - Adèle Bossard

Une vingtaine de truites fario sauvées

Parce qu'à cet endroit, il ne reste que quelques poches d'eau et la rivière est à sec bien plus tôt que d'habitude. "Moi qui ai connu les rivières et les ruisseaux avec de l'eau de partout, ça m'attriste de voir que tout est sec partout", se désole Bruno Peloux, le vice-président de l'association de pêche tricastine, venu en voisin pour prêter son appareil de pêche électrique. "Cette année, la sécheresse est très précoce, appuie-t-il. On a déjà fait une dizaine de sauvetage cette année, le Lez est à moitié à sec et on a commencé les sauvetages début juin alors qu'habituellement on ne les fait qu'au mois d'août. Et tout est lié, la biodiversité en pâtit derrière : les bêtes pour boire, les poissons, mais aussi les libellules, les bêtes aquatique et les insectes... Il n'y a plus d'éclosion, plus de vie, et tout se meurt".

Julie Fayet, de la fédération de pêche, reconnaît que ces pêches de sauvetages ne sont pas une solution idéale. "Ce n'est pas pérenne, c'est temporaire et ce n'est pas systématique, donc on attend vraiment pour savoir si le milieu va s'auto-gérer", détaille-t-elle. Mais d'après les estimations de la fédération, la Gourdouillère devrait être à sec dans une dizaine ou une quinzaine de jours. Et cette opération à Grillon a permis de sauver et de remettre à l'eau une vingtaine de truites fario.

Ce pêcheur montre le niveau où l'eau devrait se trouver. © Radio France - Adèle Bossard

L'une des vingt truites sorties du ruisseau lors de cette opération. © Radio France - Adèle Bossard