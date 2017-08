PHOTOS + VIDEO - C'est parti pour les vendanges 2017 en Alsace !

C'est parti pour les vendanges en Alsace. Parmi les premiers à investir les vignes, les vendangeurs de Rémy Wessang, président de la cave Geiler à Ingersheim. Des vendanges très précoces, à cause du soleil et de la pluie, qui ont boosté la maturité du raisin. Une très petite récolte est attendue.

C'est parti pour les vendanges 2017 en Alsace, les sécateurs sont de sortie . La date a été fixée ce mercredi, par l'AVA, l' Association des Viticulteurs d'Alsace, lors de leur assemblée générale. C'est ce jeudi 24 août pour le crémant et le 30 août pour les AOC Alsace.

Petite récolte, très précoce, mais très grande qualité attendue

Des vendanges très précoces, à cause du soleil et de la pluie de ces quinze derniers jours, qui ont boosté la maturité du raisin. Cette année, à cause du gel qui a touché les vignes au mois d'avril, ce sera une très petite récolte, la plus petite depuis ces trente dernières années. 4 500 hectares de parcelles ont été touchées.

Les prévisions de rendements devraient se situer autour de 855 000 hl, c'est 30% de moins par rapport à l'année dernière. En revanche, une très grande qualité est attendue pour les vins.

Marine et Julie, heureuses d'être dans les vignes Copier

C'est très sympathique de cueillir les raisins avec ce beau temps. Il ne faut pas louper le raisin entre les feuilles," Marine et Julie, deux vendangeuses

Marine vendange depuis toute petite © Radio France - Guillaume Chhum

La récolte d' Auxerrois, pour le crémant © Radio France - Guillaume Chhum

Des pertes lourdes à cause du gel

Chez Rémy Wessang, président de la cave Geiler à Ingersheim, les pertes seront lourdes cette année à cause du gel du mois d'avril. Sur les 15 hectares de vignes, plus des deux tiers ont été touchées. Cette année 2017 s'annonce donc difficile pour le viticulteur-coopérateur. Sa récolte sera très très faible.

Le climat change. Dans le temps on devait acheter une bonne veste bien chaude pour faire les vendanges et des bottes. On faisait aussi un petit feu certains jours," Rémy Wessang, président de la cave coopérative Geiler à Ingersheim

Rémy Wessang, étonné de la précocité des vendanges Copier

Le raisin arrivé à la cave coopération Jean Geiler © Radio France - Guillaume Chhum

C'est la bonne ambiance dans les vignes © Radio France - Guillaume Chhum