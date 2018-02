C’était la journée de la Dordogne ce mardi au salon de l’agriculture. Une délégation périgourdine emmenée par Germinal Peiro, le président du conseil départemental est allée rendre visite notamment aux 8 producteurs de Dordogne présents.

L'occasion pour Germinal Peiro, de rappeler l'importance de l'agriculture pour le Périgord:

"C'est la force du Périgord, la qualité de nos produits, nous sommes reconnus partout, en Franc et dans le monde, on est la terre de la gastronomie et de l'excellence" lance le président