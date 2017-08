Picherande fête la gentiane

Picherande accueille la traditionnelle fête de la gentiane durant deux jours. La plante est appréciée pour ses qualités digestives et aphrodisiaques. Près de 1000 tonnes sont ramassées chaque année en Auvergne. Mais des mesures pourraient être prises pour préserver la ressource qui tend à diminuer.

Dans les rues du petit village, au pied du Puy de Sancy, une petite troupe ramène une précieuse récolte. "On vient d'aller ramasser de la gentiane, et on en a trouvé beaucoup". Un sac plein de racine de cette plante emblématique d'Auvergne. "C'est la sentinelle de nos montagne" explique Jean-Jacques Vermeesch, le PDG de la distillerie Couderc qui produit plus de 50 000 bouteilles chaque année, "mais elle se mérite, c'est un gros travail pour aller la chercher, l'arracher, l'effilocher, la faire macérer plusieurs mois avant de la déguster en liqueur".

Une plante connue pour ses vertus médicinales

C'est la racine de la gentiane qui est utilisée © Radio France - Jean-Pierre Morel

Présente dès l'antiquité, la gentiane arbore une belle couleur jaune doré, et s'épanouit idéalement à plus de 1000 mètres d'altitude. Elle se récolte de mai à octobre à l'aide de la pioche du diable l'indispensable outil pour arracher la racine qui peut peser jusqu'à 5 kilos. Mais il faut aussi de la patience, car la plante ne fleurit qu'après dix ans, et la racine ne peut être exploité qu'après 25 ans.

la gentiane est essentiellement consommée sous forme de liqueur © Radio France - Jean-Pierre Morel

Durant deux jours de nombreux stands proposent des dégustations à Picherande. Et parfois, la réaction s'accompagne d'une grimace pour les touristes qui découvrent ce goût si particulier. "Cette amertume, c'est spécial, moi je préfère la liqueur de verveine" avoue ce vacancier un verre à la main.

Drissi Marbouh, un des 60 gentianaires auvergnats © Radio France - Jean-Pierre Morel

Mais ces dernières années, la gentiane se fait plus rare en Auvergne. "Il y en a effectivement de moins en moins, certains viennent chez nous car il est interdit de la ramasser chez eux, il va peut-être falloir prendre des mesures pour préserver la ressource" s'inquiète Drissi Marbouh, l'un des soixante gentianaires auvergnats, et membre de l'association Gentiana Lutea qui regroupe tous les acteurs de la filière.

L'Auvergne a été pillée", Drissi Marbouh, gentianaire

Une situation inquiétante. Car en Auvergne, près de 1000 tonnes sont ramassées chaque année. Une production historique qui a également un poids économique. La filière souhaite également aller vers une certification de type IGP, et expérimente un système de plantation afin de préserver la gentiane sauvage.