Pierre Bellavoine, un berger urbain à Amiens

Au cœur des hortillonnages d'Amiens, Pierre Bellavoine, 23 ans s'est lancé il y a trois ans dans l'élevage de chèvres et de moutons. Les bêtes sont louées par des particuliers ou encore des collectivités pour tondre les pelouses. le berger compte désormais un cheptel de 70 animaux.

Pierre Bellavoine possède désormais 70 chèvres et moutons

Amiens, France

Louer un mouton ou une brebis pour tondre la pelouse à votre place ! Cela s'appelle de l'éco-pâturage et c'est ce que propose depuis trois ans Pierre Bellavoine. A 23 ans, ce jeune Amiénois s'est lancé dans l'élevage de chèvres naines ou alpines et de moutons de Ouessant.

Bitnik, dit Bibi, la mascotte de cet élevage de chèvres et moutons © Radio France - Elodie Touchais

Ce berger de la ville possède aujourd'hui un cheptel de soixante dix bêtes que vous pouvez d'ailleurs apercevoir le long du chemin de hallage, le long du fleuve Somme en plein cœur des hortillonnages. Pierre Bellavoine propose de louer ses animaux pour tondre les pelouses de façon 100% écologique. Ses clients, particuliers ou encore collectivités répondent présents.

Une tonte 100% écolo

"Les animaux pâturent au minimum un mois et jusqu'à six mois de pâturage", explique Pierre Bellavoine qui précise aussi que ses bêtes sont faîtes pour vivre en groupe sinon "une bête toute seule s'ennuie et cherche à aller voir ailleurs". La location de chèvres ou de moutons va donc par deux.

Des moutons de ouessant et des chèvres sont mis en location © Radio France - Elodie Touchais

Le berger Amiénois rappelle aussi que les chèvres ou moutons "mangent tout!". Attention à vos rosiers ! Pierre Bellavoine loue ses animaux à "différents types de clients. Certains pour la présence animale chez eux, d'autres pour le pâturage pur". Une tonte "écolo", rappelle t-il.

Pierre Bellavoine, gérant de "la chèvrerie de Pierrot" Copier

Mickaël Guérin, un Amiénois de 45 ans a opté pour cette solution depuis plusieurs années. "Comme nous avons un terrain en pente, l'idée de passer la tondeuse m'agaçait", raconte t-il. Avant l'arrivée des chèvres et moutons, "il y avait vingt centimètres d'herbe sur 400 mètres carrés. Maintenant il doit rester cinq centimètres. Les bêtes mangent tout", s'enthousiasme Mickaël.

Comme un chien qui n'aboie pas

Papa de plusieurs enfants, il a également souhaité la présence de ces bêtes "parce que c'est un animal de compagnie hors du commun. C'est un petit chien sauf que ça n'aboie pas, ça ne fait pas de bruit et en plus ça nous rend service en broutant l'herbe et en nous tondant le gazon tranquillement.

Mickaël Guérin loue des chèvres et des moutons auprès de Pierre Bellavoine Copier

Il observe que les chèvres puis les moutons ont "fait décrocher les enfants de la maison. J'ai une fille de 19 ans qui est atteinte d'autisme que l'on essaie vraiment de familiariser avec les bêtes car elle a peur des animaux en général, surtout des chiens et là, les chèvres commencent vraiment à rentrer dans sa vie à elle".

Il faut compter deux cent euros par mois pour louer deux chèvres ou moutons. Des animaux qu'il va falloir réserver car le cheptel de Pierre Bellavoine est occupé pour les deux prochains mois !