"Plaine en fête" après un été trop pluvieux pour les agriculteurs de la Somme

Le retour de _"Plaine en fête"_dans la Somme ! Après un an d'absence à cause du Covid, la grande fête des agriculteurs a eu lieu ce dimanche. L'évènement organisé par les Jeunes Agriculteurs (JA) de la Somme a réuni environ 10 000 participants. Au total, une petite centaine d'exposants, des éleveurs, des producteurs, et des exposants de matériel agricole, heureux de retrouver les visiteurs.

Covid oblige, des aménagements ont été pris pour respecter une certaine distanciation sociale : entrée à condition de présenter le pass sanitaire. Les visiteurs avaient de la place, répartis sur 27 hectares dans les champs, soit une surface 3 fois plus grande que d'habitude.

Des pertes de "20% des quantités habituelles" pour le blé ou l'orge

L'édition 2021 de "Plaine en fête" était aussi l'occasion pour les agriculteurs de faire le bilan d'un été compliqué pour les moissons : trop de pluie, trop d'eau dans les champs ! Et la météo plus ensoleillée des derniers jours ne rattrape pas tout selon Edouard Brunet, agriculteur en polyculture à Cayeux-sur-Mer, et vice-président des jeunes agriculteurs de la Somme. Blé ou orge par exemple, "on a perdu environ 20% des quantités habituelles" souligne l'un des organisateurs de "Plaine en fête". Autre problème, le coût des matières premières s'est envolé, +50% notamment sur le prix du soja ou du colza.

Point positif quand même après ces deux mois, les producteurs de pommes de terre n'ont pas trop sortis les enrouleurs pour arroser les champs ! Là aussi, le manque de quantité se fait ressentir mais Edouard Brunet parle quand même de pommes de terre "de bonne qualité." Avec une contrepartie, le vice-président des JA80 s'inquiète d'une possible augmentation du prix de la pomme de terre au kilo en grande surface pour le consommateur dans les semaines à venir. La faute notamment à la maladie du mildiou, qui a touché aussi les potagers des particuliers.

De son côté, la betterave est moins sucrée que d'habitude : elle contient seulement 12% de sucres en moyenne dans la Somme... il faut 16% en moyenne. Les agriculteurs comptent sur le soleil des prochains jours pour donner plus de sucre aux betteraves !