De Lopérec à Lannéanou, les éleveurs du Finistère prêts à vivre avec le loup ?

Le loup n'avait plus été vu en Bretagne depuis plus d'un siècle - PHOTO D'ILLUSTRATION

Sur son téléphone, Gilles Morvan fait défiler les photos prises chez plusieurs de ses confrères des Monts d'Arrée. "Vous arrivez le matin, vous trouvez le troupeau très calme et brutalement vous trouvez une bête morte", résume l'éleveur de Lopérec. Le responsable de la filière ovine à la FNSEA de Bretagne, s'exprime au nom de ses confrères qui préfèrent garder l'anonymat. Il recense au moins 12 brebis tuées depuis le début de l'automne. Rien de surprenant pour l'agriculteur : "Ca fait une quinzaine d'années qu'on nous prépare au retour du loup en Bretagne. Le combat, ce ne sera pas la mise à mort d'un animal. Ce sera comment s'adapter à la présence du loup", résume t-il.

Lui même a réfléchi à la question même s'il ne s'attendait pas à une arrivée aussi rapide: "Je l'attendais plutôt pour 2027-2030. Là, on est tous un peu pris au dépourvu. Il nous faudra au moins un an ou deux pour installer nos clôtures et former nos chiens de protection". Gilles Morvan compte aussi sur une aide rapide de l'Etat. "Il va falloir devancer la réglementation pour aider les éleveurs à se protéger, analyse t-il. Cela coûtera beaucoup moins cher à l'administration que de mandater des techniciens pour faire des autopsies et d'indemniser les éleveurs".

Les éleveurs ont retrouvé une douzaine de brebis tuées dans les Monts d'Arrée ces dernières semaines - Gilles Morvan

"Pour le moment, il y aurait un seul animal. Mais on peut se préparer, dans moins de dix ans, à la présence d'une meute"

Une réunion doit avoir lieu en préfecture début décembre, sans doute le lancement d'un premier "plan loup". Le représentant de la FDSEA 29 prône des discussions apaisées. "On peut aller à l'affrontement. On peut aussi essayer d'aller à la construction pour que les amis des loups trouvent leur intérêt et que nous, éleveurs, ne soyons pas trop abîmés financièrement et psychologiquement".

L'animal, un jeune mâle, a été repéré pour la première fois début mai 2022 dans les Monts d'Arrée grâce à une caméra installée par l'association Bretagne vivante.