Plan loup : les éleveurs de la Drôme attendent de la fermeté

Les éleveurs de la Drôme mettent la pression avant la présentation du prochain plan loup 2024-2029. Il doit être officiellement présenté lundi prochain par la préfecture de la région Auvergne Rhône-Alpes. Ce jeudi 14 septembre, les éleveurs et les syndicats étaient réunis à Gigors-et-Lozeron dans la Drôme dans le Vercors. Le préfet de la Drôme a pu échanger avec les agriculteurs chez un éleveur victime d'une nouvelle attaque de loup il y a un mois.

Des brebis tuées malgré la clôture électrique et les chiens

Il y a un mois, Nicolas Grimaud installé à Gigors-et-Lozeron a retrouvé les cadavres de six brebis contre les murs de sa maison. Il est épuisé, "c'est pas la première fois, mais là ça devient très compliqué. On fait des heures abominables alors moralement c'est dur".

Chez Nicolas Grimaud, les brebis sont protégées par une clôture électrique d'environ 1 mètre. © Radio France - Lucile Auconie

Nicolas a pourtant une clôture électrique, trois chiens de protection, mais cela ne suffit plus. "Il faudrait qu'on aide les éleveurs à 100 % notamment pour l'entretien des chiens. Avoir un chien de protection, cela représente 1 200 euros en frais par an, sauf que là on ne nous donne que 600 euros."

La filière équine de la Drôme réclame des aides à la protection

Lors de réunion, la filière équine était représentée. Valerie Bohl élève des chevaux de compétition à Salles-sous-Bois dans la Drôme. Grâce à des pièges photographiques, elle a pu attester de la présence du loup dans son exploitation.

Le prédateur n'a pas attaqué, mais sa présence stresse les juments explique Valerie : "j'ai dû faire avorter plusieurs juments dont certaines avaient été inséminées pour avoir de grands poulains de compétition. Malheureusement, elles sont trop stressées à cause du loup. J'en ai une qui est devenue complétement folle."

La filière équine n'a pas droit aux aides à la protection (aide à l'achat de clôture, soutien à l'achat d'un chien de protection) . La FDSEA 26 aimerait que les éleveurs de chevaux de la Drôme puissent y avoir accès comme les éleveurs de brebis.

La FDSEA 26 demande un comptage local des loups

Lors du prochain plan loup, le gouvernement pourrait faciliter les protocoles de tirs. Il y a un peu plus d'une semaine, la Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a pris position en faveur d'une possible révision du statut d'espèce protégée accordée au loup. Pour l'instant, la FDSEA 26 se garde bien de s'en féliciter "nous avons eu beaucoup de paroles, mais pas assez d'actes à ce jour".

Edmond Tardieu est chargé du dossier loup à la FDSEA 26, il milite avant tout pour un comptage local du loup : "il faudrait se baser sur un dénombrement des meutes par département. Cela permettrait de se rapprocher d'un chiffre qui correspondrait à une réalité. Voilà pourquoi nous aimerions faire des campagnes de hurlements provoqués dans les massifs. Il faut une gestion plus locale."

Actuellement un comptage national détermine le nombre de prédateurs pouvant être prélevés. Les textes fixent le nombre maximum de loups dont le prélèvement peut être autorisé chaque année à 19 % de l’effectif. Sept loups ont été abattus dans la Drôme depuis le début de l'année.

Selon les syndicats, l'Office Française de la Biodiversité et de la Fédération de Chasse de la Drôle ont acté ensemble l'indentification en 2023 de 31 meutes et de 200 à 250 loups dans la Drôme.