Planète en fête : des milliers de visiteurs ce week-end à Olivet pour le grand salon de l'agriculture bio

L'édition 2021 de Planète en fête, le salon de l’agriculture biologique et du développement durable organisé par le Civam Bio, se déroule ce week-end 3 et 4 juillet à Olivet. Plus de 5.000 visiteurs sont attendus sur place.

Plus de 5.000 personnes sont attendues tout le week-end à Olivet, dans l'ouest-mayennais. Après deux d'absence, Planète en fête signe son retour ! Un des événements agricoles les plus important du département, dont l'objectif est d'informer les consommateurs sur les pratiques de l'agriculture, le gaspillage alimentaire et le commerce équitable. Des repas bio seront servis dans le village jusqu'à dimanche. Des conférences, des tables rondes et des ateliers, organisés par le Civam Bio de la Mayenne, seront aussi organisées.