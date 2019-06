Planter des tournesols Bio pour lutter contre les semences de tournesols OGM

Hérault, France

Lutter contre les OGM en plantant des tournesols bio, c'est l'objectif du collectif des faucheurs OGM de l'Hérault. Sur le marché de Sèten, de Gignac, Lodève ou encore de Mosson à Montpellier, des bénévoles sont venus distribuer gratuitement des graines et des plants de tournesols Bio et sensibiliser le grand public.

Les abeilles servent de cheval de Troie

Dans la région il y a des champs entiers de semence de tournesols OGM, Jean Claude Julien, est membre du collectif des faucheurs OGM de l'Hérault : _"_Ce sont de véritables éponges à pesticides, à herbicides. On retrouve ces pesticides dans les huiles de tournesol, c'est une contamination des sols, des abeilles, de l'alimentation humaines, des oiseaux." Pour contaminer ces semences le collectif propose de planter des graines et des plants de tournesol bio. Ce sont ensuite les abeilles qui servent de cheval de Troie : "Ce sont des sachets de graines où il y a différentes variétés de tournesol de telle manière que leur fleuraison soit étalée dans le temps de telle manière qu'une abeille, un bourdon ou le vent va amener sur ce tournesol du pollen et la production de ce champ de semence ne sera plus homogène et sera compliquée à vendre." Sophie repart avec 4 plants de tournesols bio sous le bras : "Je pense que c'est important et presque même citoyen de soutenir ce genre d'actions et surtout de sensibiliser les gens à ce qui se passe sur la semence d'OGM qui est entrain de s'éteindre." Vous pouvez donc planter ces tournesols bio dans vos jardins, aux bords de rivière ou encore sur les ronds-points