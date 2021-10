La coopérative légumière Sica à St-Pol-de-Léon inaugure sa plate-forme Vilar Gren, après dix mois de fonctionnement. Les légumiers léonards constatent plus d'efficacité, pour mieux exporter et préserver l'environnement.

Plate-forme Vilar Gren de la Sica : plus de rapidité, d'export et d'écologie pour les légumiers

La Sica de Saint-Pol-de-Léon inaugure samedi la station Vilar Gren. La coopérative agricole, qui rassemble plus de 800 producteurs de légumes et d'horticulteurs, a mis en service au mois de janvier cette station qui centralise les volumes, la préparation et les expéditions des légumes frais.

Elle a ouvert il y a 10 mois, après 10 ans de procédure, 18 mois de travaux pour un bâtiment de 7 hectares, sur un terrain de 17 ha, 5 km de couloirs, 450 m de long sur 150 m de large ! "Elle regroupe 80% du volume des producteurs. Comme je vous dis, elle regroupe des tonnes de légumes. Ce sont des producteurs de structures familiales", précise Marc Keranguéven, président de la Sica de Saint-Pol-de-Léon.

Et le but principal, atteint, c'est de faire des économies : "Avant, c'était 20 stations sur l'ensemble du territoire, aujourd'hui on en regroupe 1, les producteurs continuent de livrer, mais c'est la coopérative qui regroupe. Pour nos clients, c'est plus simple, pour les producteurs, peu importe le nombre de produit, il sera à disposition dans la coopérative."

Autre objectif affiché, réduire la pollution. Objectif atteint, affirme le président de la coopérative léonarde : "Pour ce qui est de la réduction des camions, 47% en moins". Et un export facilité, alors que la station est au bout de la Bretagne : "Nos consommateurs sont plutôt basés en Allemagne. Nous avons des contraintes logistiques, d'où la mise en place de cette nouvelle station."

En terme de logistique, il est plus simple, plus rapide, de tout centraliser plutôt que d'éparpiller les camions sur les routes départementales. "On voit bien qu'il y a des corridors européens, et nous, nous sommes complètement exclus de cela. Donc il faut que nous mettions les moyens pour éviter cela."