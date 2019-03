Plazac : une quinzaine de brebis et d'agneaux égorgés en deux mois

Plazac, Dordogne, France

Depuis deux mois, les éleveurs de moutons de Plazac se lèvent avec la boule au ventre. Car leurs troupeaux sont régulièrement visités et les ovins n'y survivent pas toujours. Ce sont pas moins de onze brebis, trois agneaux et un mouton qui ont été tués. dans plusieurs secteurs et plusieurs élevages. Le dernier c'était ce lundi dix huit mars au matin. La maire Florence Gauthier a alerté les gendarmes. Une réunion s 'est tenue dans l'après midi en présence des agents de l'office national de la faune et de la chasse. Pour eux, pas de doute, ces ovins ont été tués par des canidés, soit des chiens, soit des renards ou des blaireaux mais pas de loups.

Protéger les cadavres et les traces en cas de nouvelle attaque

En revanche, en cas de nouvelle attaque, les agents demandent aux propriétaires de bâcher les cadavres d'animaux et de les protéger avec des pierres pour éviter les charognards. Il faut aussi éviter de marcher sur la zone d'attaque pour préserver les traces et faciliter le travail d'enquête pour déterminer l'espèce du prédateur. En tout cas pour la maire Florence Gautier, "tout le monde est traumatisé, que ce soit les propriétaires ou moi même. Vraiment, tout le monde est choqué et on espère que ça cesse rapidement".