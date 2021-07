Pluie et froid en Creuse : les myrtilles peinent à mûrir

De la pluie, depuis près de trois semaines, ça n'arrête pas. Sans compter les basses températures qui n'aident pas les vergers creusois à produire leurs fruits. À Saint-Marc-à-Loubaud, les myrtilles du verger de Cessinas ont déjà une semaine de retard.

13 variétés, aucune n'est prête à la récolte

"Ce n'est pas une saison comme les autres", lâche d'emblée Michelle Mas de Feix quand elle inspecte les 4.500 pieds de myrtilles de son principal verger.

Après le gel en avril, les conditions climatiques de ce début d'été compliquent la tâche de la productrice de fruits rouges. "On a treize variétés de myrtilles. Presque sur les treize variétés, on voit un fruit par-ci, par-là, qui commence à mûrir. Pour que ce soit possible de cueillir, il faut compter au minimum deux semaines. Et quand les conditions sont, comme en ce moment, humides et très fraîches, il faut pratiquement trois semaines."

Michelle Mas de Feix et son époux Martial, produisent surtout des myrtilles et des framboises au Verger de Cessinas © Radio France - Simon Cardona

Le froid, principal responsable

Ce ne sont pas les trombes d'eau qui s'abattent sur les arbustes, souvent protégés par des tunnels, qui posent problème. Au contraire, la pluie permet de faire grossir les myrtilles. "Nous on est gênés, mais on a des collègues dans le nord de la Creuse, dépourvus de tunnels et qui sont beaucoup plus fragilisés". La récolte ne peut se faire sur des arbustes trempés par la pluie.

"Ce qui est plus gênant, c'est la fraîcheur : les fruits n'arrivent plus à mûrir", avance l'agricultrice, à cause de journées où le thermomètre ne dépasse pas les 13°.

Des saisonniers qui attendent de travailler

Lorsque la floraison des myrtilles a commencé il y quelques semaines, Michelle Mas de Feix et son époux ont appelé les saisonniers pour les faire venir au moment de la récolte. "Ils auraient dû arriver lundi 19 juillet. Pour l'instant, je leur ai dit le 26. Peut-être que je repousserai début aout, je ne sais pas", reconnait Michelle.

Cette météo maussade pourrait, finalement, donner une saison courte, mais très intense dans le verger de Cessinas. Les pieds de myrtilles pourraient donner leurs fruits tous en même temps.