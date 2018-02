Metz, France

A trois jours du salon de l'agriculture et alors qu'Emmanuel Macron reçoit un millier de jeunes agriculteurs "triés sur le volet" à l'Elysée ce jeudi, les JA57 ont ressorti une dizaine de tracteurs, deux bottes de pailles et un barbecue sous les fenêtres de la préfecture de la Moselle. Ils dénoncent l’obligation pour certains d’entre eux de rembourser les aides à l’installation agricole.

Selon les estimations des Jeunes agriculteurs, entre 2009 et 2014, il y a eu 240 installations dans le département. Aujourd’hui près de 120 jeunes exploitants craignent de rembourser les aides. "On connait maintenant une quatrième année de crise, avec des revenus nuls, voir négatifs sur certaines exploitations. On ne peut pas aujourd’hui demander à des jeunes de rembourser des aides qui leur ont été attribuées en début d’installation" lâche Jean-Baptiste Kaiser, le secrétaire général des Jeunes agriculteurs de Moselle. "Les aides ne sont plus présentes dans la trésorerie des exploitations. Elles ont été utilisées pour investir dans du matériel, dans du cheptel pour faire fonctionner leur exploitations. On demande qu’un effort soit fait sur les remboursements d’aide" dit-il.

Deux ans sans salaire

Jonathan Nondier a 28 ans. Depuis trois ans, il est installé à Burlioncourt près de Château-Salins. "Un rêve de gosse" dit-il. Une exploitation familiale de taille moyenne, spécialisée dans l’élevage et les céréales. Elle permet péniblement de faire vivre une famille. "Depuis trois ans, je me demande si je n’ai pas fait le mauvais choix. Ça fait plus de deux ans que je ne me prélève plus de salaire. J’ai eu la chance d’avoir travaillé six ans à l’extérieur alors j’ai une petite réserve. Je vis avec ça" explique Jonathan Nondier.

Grâce à ses réserves personnelles Jonathan a de quoi vivre pendant deux ans maximum. Quand il pouvait se dégager un salaire il se payait cinq euros de l'heure selon ses dires.

Les jeunes agriculteurs sont "démoralisés"

A Charly-Oradour, Lorain Albéric, 22 ans, aimerait lui aussi s'installer dans les cinq à dix ans à venir dans l'exploitation familiale mais il n'est pas rassuré. "Le sentiment général de tous les jeunes ici ? On est démoralisés. Les aides à l’installation c’est quand même un bon coup de pouce en termes de trésorerie et de projets pour l’entreprise. Les jeunes qui se sont installés il y a plusieurs années, aujourd’hui on les force à rendre ce coup de pouce et ça les met en grande difficulté, surtout en cette période de crise" dit-il.

Calcul

Les investissements au départ sont importants, parfois des centaines de milliers d'euros pour le matériel ou pour le cheptel. Loïc Hocquard, 27 ans, devait s'installer à Flocourt avant la moisson 2016, il ne le fera peut-être jamais. Les aides de l'Etat sont essentielles mais elles ne sont pas sans conditions. "On est obligé de prévoir nos investissements sur cinq ans mais c’est impossible à faire. On est incapable de dire à quel prix sera le blé dans six mois ou encore quelle sera la taille de la moisson" dit-il. Amer.

Pas plus d'une quarantaine d'installations par an en Moselle

Pour les Jeunes agriculteurs de Moselle, certains d’entre eux doivent rembourser jusqu’à plus de 20 000 euros d’aides à l’installation. Pas très encourageant pour se lancer. En moyenne, on compte 40 installations par an en Moselle. C'est peu pour Germain Bach, le président des jeunes agriculteurs du département. "Cela ne représente même pas la moitié des départs en retraite. On n’arrive pas à renouveler les générations. Les perspectives dans les dix à quinze ans à venir sont très moroses pour les chiffres à l’installation. La population du monde agricole est vieillissante, beaucoup ont entre 50 et 60 ans donc on estime que seulement 30% des départs en retraite seront renouvelés" dit Germain Bach.

Aujourd'hui, il reste environ 2800 exploitations agricoles en Moselle, 30% d'entre elles sont en déficit selon les jeunes agriculteurs. Des exploitations de plus en plus en grandes, avec toujours moins de monde pour les faire fonctionner. Leur prix à la revente augmente, pas les salaires. En 2016, un tiers des agriculteurs dans le pays vivaient avec moins de 350 euros par mois.