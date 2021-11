Plus d'une tonne de noix vendues au marché de Tocane-Saint -Apre

En une petite demi-heure, les noix apportées au marché ont été vendues. La dizaine de producteurs présents a négocié une tonne cinq de fruits entre 2 euros le kilo la noix Franquette, 1,7 euros la Corne et 1, 2 euros la " Regionale". C'était le troisième marché de la saison.

Le troisième marché aux noix s'est tenu ce lundi matin © Radio France - Valérie Déjean

Certains producteurs sont arrivés un peu après le début des échanges, comme Marc Roby. Cet agriculteur retraité de Saint-Victor possédait trois hectares de noyers sur son exploitation avant la tempête de 1999. Mais le vent a presque tout arraché. Il n'a pas eu le courage de replanter et vend donc les fruits des quelques arbres restés debout. C'est Jean Françoois Puytorac qui les lui a achetés. Ce négociant de Saint Martin-de-Ribérac achète et revend des noix "pour la table". Ces noix partent vers les coopératives, les grosses entreprises qui font du cerneau, qui calibrent, blanchissent et expédient en supermarché. Mais le vendeur de noix est inquiet pour l'avenir des marchés comme celui de Tocane: "Il n'y a plus de jeunes, que des retraités , les marchés comme celui-là, sont en voie de disparition."

Les noix de Marc Roby ont trouvé preneur © Radio France - Valérie Déjean

Le prochain marché se tiendra lundi 8 novembre à partir de 10 heures.