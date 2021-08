Plus de 100.000 pieds de lavande vont être plantés dans l'Indre

De la lavande dans l'Indre sur plus de neuf hectares, c'est le projet unique et précurseur de deux agriculteurs du département. Leur objectif est de fabriquer des huiles essentielles.

Plus de 100 000 pieds de lavande vont être plantés à Diors et Levroux

Il manque encore les cigales dans l'Indre. Mais le département va bientôt pouvoir se targuer d'avoir des champs de lavande sur de grandes superficies. Au moins neuf hectares de parcelles vont être utilisées à Diors et à Levroux. Deux agriculteurs, François Moreau et François Devillières, vont se lancer dans ce projet. L'idée germe dans leur esprit depuis plusieurs années. "En 2016, je suis allé sur le plateau de Valensole dans les Alpes-de-Haute-Provence. Il y a des champs de lavandin et de lavande", explique François Moreau.

Les températures élevées lors des étés précédents montrent bien le réchauffement climatique. "Avec ces changements, on peut maintenant faire pousser de la lavande chez nous, c'est totalement possible. Toutes les conditions sont réunies", ajoute-t-il.

Trouver des productions qui poussent sur des sols plus chauds est une solution pour nous

Pour les deux agriculteurs, c'est une façon de diversifier leur activité. "On va être obligé de s'adapter avec le réchauffement climatique. Ça ne sera pas une solution pour toute l'exploitation mais la lavande s'acclimate très bien sous nos latitudes", précise François Devillières. Les premières lavandes vont être plantées au mois de novembre pour une première récolte prévue en août 2022. "La production de lavande sera entièrement transformée, c'est là que la valeur ajoutée est la plus intéressante", indique François Moreau. Les deux agriculteurs vont avoir leur propre distillateur.

Quels seront les débouchés ? "On peut faire des huiles essentielles, c'est quelque chose qui est recherché. On pourra travailler avec des grossistes, des laboratoires, des parfumeurs et le consommateur en vente directe. On a décidé de convertir les 16 hectares qui recevront des plantes aromatiques en agriculture biologique", conclut François Moreau.

Une campagne de financement participatif a aussi été lancée. Elle a permis de collecter plus de 5.000 euros, au-delà de l'objectif visé par les agriculteurs. Cette somme va permettre de financer l'achat de 20.000 pieds de lavande et de soulager la trésorerie des deux agriculteurs.