La foule à Vercel pour le départ des montbéliardes et chevaux comtois pour le salon de l'agriculture

C'était un grand soir pour les éleveurs du Doubs, ce jeudi. Ils effectuaient leur grand départ de Vercel, direction Paris et son salon de l'agriculture. Plus d'un millier d'agriculteurs et curieux avaient fait pour cela le déplacement.

C'était l'événement ce jeudi soir à Vercel ! Après deux ans sans salon de l'agriculture, nos Montbéliardes et traits comtois ont pris la route pour la capitale. Un départ qui s'est voulu comme à l'habitude festif avec plus d'un millier de personnes venues y assister.

Le Covid avait privé les éleveurs du Doubs de leur rendez-vous annuel à la capitale. Après des longs mois d'absence, le salon de l'agriculture ouvre donc ses portes samedi 26 février. Une réouverture qui se fera avec 10 chevaux comtois et 14 "têtes blanches", sélectionnés pour passer des concours.

C'est une récompense de notre travail de tous les jours

Paulo, un éleveur de 23 ans est du voyage. "Je représente mon père qui reste à l'exploitation. J'ai hâte. C'est un rêve de retourner au salon. On y dort peu, on dort peu mais ce n'est que du bonheur. C'est une récompense de notre travail de tous les jours". Mais avant d'y aller, il y a fallu s'organiser.

Deux camions sont partis ce jeudi soir vers 23 heures de Vercel avec leur bord du matériel, mais aussi des montbéliardes et des chevaux comtois. © Radio France - Virginie Vandeville

Ce jeudi soir, le rendez-vous avait été donné à 19 heures à Vercel. Objectif pour nos éléveurs sur le départ: charger les deux camions. Dans un premier temps, tout le monde s'active a y ranger de la paille, de la nourriture pour les animaux , mais aussi des lits, des couvertures et des changes pour les besoins des éleveurs.

La première étape a été de charger la nourriture, mais aussi les affaires des éleveurs. © Radio France - Virginie Vandeville

Avant le grand départ prévue ce jeudi soir à 23 heures, les bêtes, elles, ont été mises au chaud sous le regard du petit Clément, venu exprès de Belfort. t"Quand je vois les jolies vaches bien blanches, cela me fait rêver. Je voudrais bien un jour être éleveur", assure le petit garçon. Un rêve que de nombreuses personnes présentes ce jeudi ont concrétisé.

Les vaches pouvaient être observées par les visiteurs à Vercel. © Radio France - Virginie Vandeville

Bon nombre sont en effet du métier et scrutent les bêtes, installées l'une à côté des autres. "Ce sont des belles vaches avec de jolies mamelles et des jolies robes", assure Damien.

Des éleveurs du Doubs et leur regard d'expert. © Radio France - Virginie Vandeville

Mais pas facile d'atteindre les grilles qui séparent les vaches du public. Avec le monde, il est même difficile de se frayer un chemin jusqu'au coin restauration et la morbiflette d'Anne-Marie. "On s'en fiche du poids. Là on propose des produits de chez nous!", assure la cuisinière d'un jour. Avec ses collègues, elle a dû éplucher plus de 250 kilogrammes de pommes de terres pour proposer le plat.

Anne-Marie et sa morbiflette © Radio France - Virginie Vandeville

Un repas chaleureux qui ressemble à l'ambiance de cette soirée qui a tout l'air d'une soirée de retrouvailles. "Le plus important ce ne sont pas les bêtes, mais ce soir c'est l'occasion de se revoir, de se retrouver tous ensemble. C'est la passion qui nous réunit ici. En plus, le fait que les chevaux et les montbéliardes soient réunis est du bonheur en barre", précise encore Anthony, un éleveur de vaches à Charquemont

Un même jour de départ

C'est effectivement la toute première fois que les montbéliardes, qui ne restent que 5 jours au salon, et les chevaux comtois partent au même moment. "Ce départ au même moment est une belle image pour nos deux races et notre département où l'engouement agricole est très présent. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes venues ce soir", assure Jean-Philippe Bart , éleveur de traits comtois à Fertans, et vice-président de la race.