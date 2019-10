Plus de 150 agriculteurs mobilisés à Langouët contre l'arrêté anti-pesticides

Alors que le maire de Langouët était présent devant le tribunal administratif de Rennes ce lundi 14 octobre pour défendre son arrêté anti-pesticides, entre 150 et 200 agriculteurs de la région se sont rassemblés dans sa commune, à l'invitation de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs.

Langouet, France

Ils veulent aussi se faire entendre. Entre 150 et 200 agriculteurs se sont mobilisés ce lundi 14 octobre dans la commune de Langouët (Ille-et-Vilaine). A l'appel de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs ils ont voulu protester contre l'arrêté anti-pesticides pris par le maire, Daniel Cueff, alors qu'une nouvelle audience a eu lieu ce lundi devant le tribunal administratif de Rennes. Une quinzaine de tracteurs et de remorques se sont installés dans la rue principale de la commune.

Les agriculteurs sont venus rappeler les efforts qu'ils réalisent depuis plusieurs années pour limiter leur usage des produits phytosanitaires et la pulvérisation de ces derniers. Benoît Morel est agriculteur en polyculture-élevage sur Langouët : "Cette année la première intervention chimique j'ai pas eu besoin de la faire parce que les conditions étaient bonnes, donc je l'ai supprimée. Quand on intervient c'est avec des doses très infimes. Tous les ans on a des produits qui sont enlevés, on améliore nos pratiques, par contre ça ne se fait pas du jour au lendemain."

La manifestation au aussi donné lieu à des débats animés entre ceux qui défendent et ceux qui luttent contre l'arrêté pris par Daniel Cueff :

En fin de matinée, ils espéraient pouvoir discuter avec le maire Daniel Cueff mais en début d'après-midi la gendarmerie a informé les manifestants que l'élu ne viendrait pas à leur rencontre.

Pour terminer la manifestation, les représentants de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs ont affiché sur la mairie de Langouët un arrêté factice, pour dénoncer l'absurdité selon eux de celui pris par Daniel Cueff. Un arrêté qui interdirait l'utilisation de tous les produits chimiques sur la commune.