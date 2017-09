Plus de 1500 cormorans concurrencent les pêcheurs sur le lac du Bourget

Il y a quinze jours les pêcheurs du lac du Bourget ont mené une opération de comptage des oiseaux piscivores. Résultat: plus de 1500 cormorans dénombrés, 700 goélands, 700 grèbes. Autant de prédateurs pour tous les poissons du lac dont certaines espèces auraient disparu.

Exaspérés par le silence et l'immobilisme des pouvoirs publics face à leurs mises en garde répétées contre la prolifération des oiseaux piscivores sur le lac du Bourget, et notamment des cormorans, les pêcheurs du secteur ont mené il y a une quinzaine de jours un comptage scrupuleux, à défaut d'être scientifique, des diverses espèces présentes sur lac.

Les pêcheurs en ont ras le bol de ne plus rien avoir à sortir de l'eau" Raymond Verguet, vice-président de la société de pêche du lac du Bourget

Avant même de regarder les chiffres, les images et vidéos tournés ce 26 aôut sont éloquentes.

Plus de 400 cormorans dénombrés sur ce seul cliché - AAPPMA du lac du Bourget

Grilles de pointage et appareils photo à la main, répartis à terre et sur des embarcations, une centaine de personnes ont réalisé deux opérations de comptage, d'une heure chacune.

Résultat du 1er comptage - AAPPMA du lac du Bourget

Résultat du 2ème comptage - AAPPMA du lac du Bourget

Plus de 1500 cormorans, 700 goélands et autant de grèbes recensés. Des espèces d'oiseaux piscivores qui, réunies, prélèvent chaque jour dans le lac plus d'1,7 tonne de poissons, soit plus du double des pêches professionnelle et amateur réunies.