Plus de 20 000 signatures pour une pétition pour la dissolution de L214, dont celles d'agriculteurs mayennais

"Ces gens là, on ne peut pas discuter avec eux, ce sont des abolitionnistes et des extrémistes", s'écrit Anthony Salmon, un éleveur de poules pondeuses à Renazé, dans le nord de la Mayenne. Comme plus de 20 000 autres personnes, il a signé la pétition demandant la dissolution de l'association de protection animale L214.

C'est comme s'ils entraient chez vous, comme ça, la nuit, en ayant tous les droits du monde.

Créée dans le courant du mois de novembre sur le site change.org par un anonyme sous le pseudonyme de Paysans DEFRANCE, cette pétition fait écho chez de nombreux agriculteurs de Mayenne, depuis que l'association de défense animale est entrée dans un élevage de poules le mois dernier, à Saint-Saturnin-du-Limet, dans le nord du département, pour y tourner des images chocs. "C'est inacceptable qu'il y ait des gens qui entrent dans les élevages pour détruire le monde de l'élevage français, explique Anthony Salmon. C'est comme s'ils entraient chez vous, comme ça, la nuit, en ayant tous les droits du monde."

Et il n'est pas le seul éleveur mayennais à avoir signé cette pétition. "Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut discuter avec des gens qui rentrent chez nous illégalement la nuit ? Moi je ne pense pas, explique Mickaël Guillou, éleveur de porc à Astillé, et secrétaire général de la FDSEA 53, un syndicat agricole. Aujourd'hui, nous on estime que leur travail ne correspond pas à ceux de lanceurs d'alerte, mais à un travail de dénigrement." Le syndicat a d'ailleurs annoncé vouloir transmettre le texte de la pétition à tous ses adhérents.

Si on veut avoir un débat éclairé et prendre des décisions en tant que société, il faut savoir comme ça se passe

Le collectif L214, lui, veut mettre en avant le dialogue entre les éleveurs et l'association. "Oui, il y a des intrusions, même si, parfois, ce sont des gens qui sont déjà à l'intérieur de l'exploitation, défend Benoit Bracquart, le représentant de l'association à Angers pour les Pays de la Loire. Mais en fait la filière fonctionne sur l'opacité. Si on veut avoir un débat éclairé et prendre des décisions en tant que société, il faut savoir comme ça se passe, et donc c'est la seule façon d'obtenir des images. Mais nous ne nous attaquons jamais à un éleveur en particulier."