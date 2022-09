Plus de 300 pêcheurs réunis au lac de Madine pour la 24e édition de la World carp classic

La World carp classic est une compétition internationale de pêche à la carpe, très réputée chez les "carpistes". Plus de 300 pêcheurs, répartis en 106 équipes, s’affrontent sur les berges du lac de Madine jusqu’à samedi. Afrique du Sud, Espagne, Canada, Etats-Unis, Pologne, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, 24 pays sont représentés cette année.

"C’est vraiment une compétition hors-norme", dit Sébastien, un Français venu de l’Oise, avec son ami Gaël, un ch’ti, spécialiste de la pêche à la carpe. Sous une tente, avec tout le nécessaire de camping, six cannes longues distances à l’eau, bateau prêt à démarrer, détecteurs de touche enclenchés, ils attendent impatiemment qu’un gros poisson vienne mordre à l’hameçon.

Peut-être le poisson d’une vie

Patience, compétition et convivialité. Pendant plus de 114 heures, les participants doivent tenter de pêcher les plus belles carpes du lac. Le poids total des trois plus grosses prises détermine les gagnants.

"Le challenge", c’est ça qui a poussé Mickaël a revenir sur les bords de Madine. Ce pêcheur belge espère "peut-être le poisson d’une vie". Mais le gros poisson se mérite. "Les journées peuvent être très longues", dit Mickaël en souriant.

En plus du trophée de champion de la World Carp Classic, l’équipe qui arrivera en tête de la compétition repartira avec un chèque de 15 000 livres, soit plus de 16 700 euros, ainsi que du matériel de pêche.

Le lac de Madine est incroyable

Le lac de Madine est le "spot" historique de la World carp classic, il a accueilli la plupart des éditions, dont la première en 1998. Son fondateur, le Britannique Ross Honey, a eu un véritable coup de coeur pour le site. "C’est incroyable", dit-il. "Quand je suis venu ici la première fois, je suis vraiment tombé amoureux de ce lac. C’est un lac qui est plein de nature, c’est un lac qui à tout. C’est spécial ici", dit Ross Honey. C’est aussi là que le record de la compétition à été enregistré, en 2021, avec une carpe de 30,4 kg.