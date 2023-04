Plus de 3000 personnes à la Terrasse du Jurançon

"La pluie ça ne va pas m'arrêter". Le ton est donné. Malgré la bruine qui est tombée toute la journée, Alex était bien décidé à profiter de La Terrasse du Jurançon. Une date qu'il a même "cochée sur le calendrier". Samedi 29 avril, le square Aragon a été investi par une trentaine de vignerons indépendants du Jurançon, venus présenter leurs productions. Et il y avait du monde pour cette 2e édition. Plus de 3 000 personnes sont venues déguster les différentes bouteilles. C'est plus que l'année dernière, où il avait pourtant fait très beau.

Rendez-vous en devenir

Les Terrasses semblent s'imposer petit à petit comme un rendez-vous des amateurs de vins blancs. "Il n'y a que les connaisseurs", assure Alex. A côté, ses amis ricanent gentiment, "parce qu'en vrai, on n'y connait rien". Au contraire, l'événement attire beaucoup de néophytes comme Maryse. "J'adore le vin blanc, mais il y en a plein que je ne connaissais pas."

L'idée, c'est plutôt de passer un moment convivial. "On retrouve des copains et c'est toujours sympa, même si on a dû se couvrir un peu" se réjouit Solange. Pour Irène, pas d'objectifs précis. "On verra bien où la première bouteille nous mène !"

Vitrine

Pour les producteurs aussi, ça devient une date importante. "On essaie de pérenniser cet événement, je pense que les gens l'attendent maintenant et c'est une belle vitrine pour le Jurançon", indique Camille Laplume, viticultrice au clos Laplume à Monein.

L'occasion pour la vigneronne d'expliquer son métier, et de s'adresser à un public "qui ne viendrait pas forcément nous voir dans les chais". Chez les indépendants, tout se fait au domaine. "Nous avons chacun nos vignes, nous faisons nos bouteilles, nos étiquettes, notre commercialisation. La mise en bouteille et la vente se font à la propriété", précise Camille Laplume, qui rappelle que les domaines sont ouverts au public tous les jours.