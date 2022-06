Plus de 400 hectares touchés selon le premier bilan de l'épisode de grêle en Dordogne

Il s'agit d'un premier bilan "provisoire" précise la chambre d'Agriculture de la Dordogne. Suite à l'épisode de grêle du 2 juin dernier, 429 hectares ont été touchés par les grêlons. Près de la moitié des hectares touchés sont des vignes, 30% des dégâts touchent des parcelles d'arboriculture (noyers, châtaigniers, kiwi et pommes notamment) et 20% sur les grandes cultures et le reste en maraichage et productions de plants.

Les dégâts sont localisés autour d'une douzaine de communes : Prigonrieux, Liorac/Louyre, Preyssignac Vicq, Saussignac, Gageac Rouillac, Lamonzie Saint-Martin, Limeuil, Gardonne, Trémolat, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Sauveur, Razac-de-Saussignac.

La chambre d'Agriculture a mis en place à partir du 7 juin dernier un numéro de téléphone pour aider les agriculteurs : le 05.53.63.56.50. Elle a reçu 22 appels depuis son activation.